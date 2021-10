France-Espagne: coup dur pour les Bleus avec la blessure de Varane

Raphaël Varane n'a pas pu terminer la première période de la finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne ce dimanche, à San Siro. Touché, le défenseur de Manchester United a cédé sa place à Dayot Upamecano.

Avec un calendrier très chargé qui s'annonce, Manchester United doit faire la grimace. Son défenseur Raphaël Varane est sorti touché ce dimanche à San Siro, lors de la finale de Ligue des nations entre la France et l'Espagne. Alerté sur un centre anodin de Gavi, l'ancien joueur du Real Madrid avait étonnamment envoyé la balle en corner. Il s'est ensuite arrêté.

Raphaël Varane n'a pas tardé à demander le changement et a cédé sa place à la 42e minute, remplacé par Dayot Upamecano. Au moment de son installation sur le banc, le joueur de 28 ans s'est assis avec une poche de glace au niveau de la cuisse droite, ce qui pourrait vouloir signifier une blessure musculaire.

Le calendrier XXL de Manchester United

Une grosse tuile pour les Bleus et leur défense à trois. Mais un pépin en perspective pour Manchester United. Les échéances importantes vont rapidement s'accumuler pour les Red Devils qui, après la trêve internationale, iront à Leicester avant une double confrontation contre l'Atalanta en Ligue des champions (20 octobre et 2 novembre), mais aussi des chocs de Premier League contre Liverpool (24 octobre sur RMC Sport), Tottenham six jours plus tard, puis le derby contre Manchester City le 6 novembre. Reste à savoir quelle sera la nature de la blessure et la durée d'indisponibilité de Raphaël Varane.

