France-Espagne: le craquage hilarant d'un commentateur espagnol sur le but de Mbappé

Alors que l'équipe de France a battu dimanche soir l'Espagne (2-1), en finale de la Ligue des nations, le deuxième but signé Kylian Mbappé a rendu fou furieux un commentateur radio espagnol, notamment auprès de son collègue en studio qui venait de se moquer de l'attaquant français.

En marquant dimanche soir le but de la victoire pour les Bleus en finale de la Ligue des nations (2-1), Kylian Mbappé a non seulement mis fin aux rêves de titre des Espagnols, mais il a également mis à mal quelques relations professionnelles. La preuve avec cet extrait hilarant de "Tiempo de Juego", sur la Cadena COPE.

Alors que l'émission radio faisait vivre la rencontre en direct à ses auditeurs, le présentateur en studio, Paco Gonzalez, s'est permis quelques petits tacles envers l'attaquant parisien. "Theo (Hernandez) est plus rapide avec le ballon que Mbappé sans, a-t-il d'abord lâché au micro. On n’a quasiment pas vu Mbappé."

"Paco, ferme-la"

Forcément, le bâton est vite revenu, et dans les instants suivants, le numéro 10 de l'équipe de France a fait trembler les filets pour donner l'avantage au camp tricolore. Ce qui a provoqué la rage du commentateur au stade, Manolo Lama.

"Paco, ferme-la, a-t-il lancé à de multiples reprises à son collègue chat noir. Nom de Dieu, ferme-la, mets-toi ta langue où je pense. Ferme-la tant que ce n’est pas fini!" Un premier coup de gueule, avant le deuxième dans la foulée en voyant le but validé par l'arbitre et la VAR malgré une position initiale de hors-jeu. "S’il est hors-jeu, comment la VAR a-t-elle pu louper ça?", a pesté Manolo Lama. Et ses confrères en studio de s'énerver également de cette décision: "S'il avait signalé hors-jeu, personne ne râlerait..." Comment dit-on, "seum" en espagnol?