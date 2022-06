Italie: Donnarumma s’accroche avec un supporter qui l’insulte

Gianluigi Donnarumma a été pris à partie par un supporter à l’issue du match entre l’Angleterre et l’Italie (1-1), samedi. Et le joueur du PSG n’a pas apprécié les remarques.

Gianluigi Donnarumma (23 ans) a vécu un après-match mouvementé samedi à l’issue de la rencontre entre l’Angleterre et l’Italie (1-1) en Ligue des nations. Plusieurs personnes s’étaient massées à la sortie du stade de Wolverhampton pour accompagner la sortie des joueurs italiens de l’enceinte vers leur car. L'une d’elles a prononcé des mots insultants en italien en direction du gardien de la Nazionale. Et ce dernier n’a pas du tout apprécié.

Un "non-sens"

Il s’est retourné vers cet homme portant un maillot de l’AC Milan en le fusillant d’un regard noir avant de l’inviter vertement à s’arrêter dans un échange difficilement audible. Le "supporter" en question aurait apostrophé plusieurs autres joueurs avant le Parisien qui n’a pas voulu laisser passer les injures en s'arrêtant, puis en se dirigeant vers le fauteur de trouble. Il a rapidement été invité à rejoindre le véhicule par des membres de la sécurité en qualifiant ce bref épisode de "non-sens".

Ce n’est pas la première fois que Donnarumma est pris à partie par des fans milanais. En octobre dernier, il avait été sifflé par une partie de San Siro lors de la demi-finale de la Ligue des nations perdue face à l’Espagne. Les fans lombards lui reprochent toujours d’avoir quitté l’AC Milan à l’été 2021 après avoir refusé de prolonger son contrat. Il avait rejoint le PSG libre.

Donnarumma a disputé les deux dernières rencontres face à la Hongrie (2-1) et en Angleterre (0-0) avec une blessure au doigt. Il a aussi été nommé capitaine par le sélectionneur Roberto Mancini pour ces deux matchs.



"C'était une émotion indescriptible de porter le brassard de capitaine, il n'y a pas de mots, avait-il confié la semaine dernière après le nul en Hongrie. Ma blessure à un doigt? Pour ce maillot, on peut jouer même sans un doigt! Je dois remercier l'encadrement médical qui m'a aidé au mieux parce qu'il y a deux jours ce n'était pas pensable de jouer. Avec la volonté et leur aide, j'ai réussi à entrer sur le terrain. Je jouerai tant que c'est possible."