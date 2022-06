Italie: l’émotion de Donnarumma après avoir porté le brassard de capitaine

Gianluigi Donnarumma (23 ans), gardien de l’Italie, a confié son émotion après avoir été nommé capitaine de la sélection de la victoire contre la Hongrie (2-1), mardi en Ligue des Nations.

L’Italie retrouve un peu de couleur en cette fin d’année internationale. Eliminée de la Coupe du monde, puis balayée la semaine dernière (3-0) par l’Argentine lors de la "Finalissima", la Nazionale vient d’enchaîner deux résultats positifs en Ligue des Nations: un nul contre l’Allemagne (1-1) et un succès contre la Hongrie (2-1) mardi à Cesena.

Gianluigi Donnarumma était titulaire dans le but malgré une légère blessure au petit doigt de la main gauche contractée face à l’Allemagne quelques jours plus tôt. Il portait même le brassard de capitaine de la sélection pour la deuxième fois de sa carrière. Ce qui l’a comblé.

"Pour ce maillot, on peut jouer même sans un doigt!"

"C'était une émotion indescriptible de porter le brassard de capitaine, il n'y a pas de mots, a confié le joueur du PSG à l’issue de la rencontre. Ma blessure à un doigt? Pour ce maillot, on peut jouer même sans un doigt! Je dois remercier l'encadrement médical qui m'a aidé au mieux parce qu'il y a deux jours ce n'était pas pensable de jouer. Avec la volonté et leur aide, j'ai réussi à entrer sur le terrain. Je jouerai tant que c'est possible."

"Il y avait une grande envie de repartir ensemble, d'être bien ensemble, poursuit-il. Il fallait une victoire pour bien repartir. On ira de l'avant avec notre volonté et notre union. Il y avait ce besoin de repartir avec ces jeunes joueurs qui sont arrivés, ils se sont mis à disposition, avec le bon esprit, parce que ce maillot n'a pas de prix."

Grâce à ce bon démarrage, l’Italie est en tête de son groupe dans la Ligue des nations. Elle doit encore disputer deux chocs en Angleterre samedi, puis en Allemagne la semaine prochaine. Donnarumma pourrait de nouveau porter le brassard en fonction de la présence ou non de Florenzi et Chiellini. Il l’avait déjà porté en octobre dernier lors du match face à la Belgique pour la troisième place de la Ligue des nations.