Italie: une semaine après son but en sélection, Gnonto passe son bac

Wilfried Gnonto (18 ans), auteur de son premier but avec l’Italie mardi dernier contre l’Allemagne, passe son baccalauréat cette semaine.

De la Nazionale au baccalauréat. Wilfried Gnonto (18 ans), révélation de l’équipe d’Italie lors des matchs de la Ligue des nations de juin, va passer son examen d’état de fin de cycle des études secondaires mercredi au Lycée des sports professionnels Marco Pantani de Busto Arsizio (ville située au nord-ouest de Milan).

Un peu plus d’une semaine après avoir inscrit son premier but avec la sélection lors de la défaite en Allemagne (5-2). Formé à l’Inter, le jeune attaquant évolue depuis 2020 au FC Zürich où il sort d’une belle saison (10 buts en 36 matchs). Les choses se sont accélérées pour lui avec sa première convocation par Roberto Mancini, ses premières sélections (il a participé aux quatre matchs de Ligue des nations) et donc son premier but.

Il aimerait poursuivre ses études après le bac

"L'examen de Mancini a été difficile mais l'examen de maturité (le nom du bac italien, ndlr) sera le même, compare le jeune joueur dans Sky Sport Italia. Maintenant je me concentre avant tout sur ça, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même là-bas aussi et j'espère pouvoir surmonter ça. L'école est une valeur très importante aussi bien pour moi que pour ma famille: mes parents ont toujours essayé de me pousser et de me faire continuez dans les études. Maintenant j’arrive au bout de ce chemin, je vais essayer de finir de la meilleure façon possible et puis si j'en ai l'occasion j'essaierai de continuer."

Face à sa nouvelle notoriété, le jeune joueur veut garder la tête froide. "Le but a changé beaucoup de choses, mais je suis toujours le même garçon et mes parents sont toujours les mêmes, a-t-il déclaré. Essayons d'être détachés de tout ce qui se passe autour de nous, c'est clair que c'est très sympa d'être dans les journaux et à la télé mais il ne faut pas perdre de vue les choses importantes qui sont les autres."