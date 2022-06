Ligue des nations: l'Allemagne atomise l'Italie pour la dernière de la saison, avec une boulette de Donnarumma

Pour le dernier match des deux sélections avant les vacances, l'Allemagne a écrasé l'Italie ce mardi soir en Ligue des nations (5-2). Déjà peu heureux sur l'ouverture du score, le gardien de la Nazionale et du PSG Gianluigi Donnarumma s'est rendu coupable d'une boulette sur la cinquième réalisation adverse.

Si les Italiens comptaient sur la Ligue des nations pour digérer (un peu) le terrible épisode de la non-qualification pour la Coupe du monde, et partir en vacances avec l'esprit (un peu) plus léger, c'est manqué. Après des résultats jusque-là corrects lors de cette fenêtre de juin, la Nazionale a complètement manqué sa dernière sortie de la saison ce mardi soir, en se faisant écraser par l'Allemagne (5-2) à Mönchengladbach.

La Mannschaft a d'abord ouvert la marque par Kimmich (1-0, 10e), avant que Gündogan 2-0, 45e+4), Müller (3-0, 51e) et Werner d'un doublé en deux minutes (4-0, 68e puis 5-0, 69e) ne corsent l'addition, au grand désespoir de Gianluigi Donnarumma.

Gnonto a marqué son premier but

Si le portier italien du PSG, vu le nauffrage de ses partenaires en Allemagne, a été beaucoup sollicité et a sorti quelques parades, sa responsabilité a parfois été engagée sur les buts adverses. Sur le premier de Kimmich, "Gigio" a ainsi vu le ballon passer juste entre ses jambes, alors qu'il était sur la trajectoire.

Et sur le cinquième, le portier s'est clairement rendu coupable d'une boulette, en manquant sa passe, ce qui a conduit en quelques secondes à une interception allemande et une nouvelle réalisation.

Au terme d'une soirée cauchemardesque, la petite lueur d'espoir est venue de Wilfried Gnonto. En sauvant l'honneur dans les dernières minutes (5-1, 78e) malgré une prestation terne, l'invité surprise de Roberto Mancini pour la Ligue des nations a inscrit son tout premier but en sélection, et il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Nazionale à 18 ans et 222 jours. Dans les ultimes secondes, Bastoni a lui aussi marqué, d'une tête sur corner (5-2, 90e+4).