Ligue des nations: classement FIFA, dotations... ça rapporte quoi de gagner le tournoi?

La France et la Belgique s'affrontent jeudi soir pour une place en finale de la Ligue des nations contre l'Espagne, tombeuse de l'Italie. Une victoire des Bleus pourrait avoir une incidence non négligeable sur les finances de la Fédération française de football, mais aussi sur le classement FIFA.

La France et la Belgique ont la possibilité, ce jeudi soir (20h45) à Turin, de rejoindre l'Espagne en finale de la Ligue des nations. Même si le titre n'est pas crucial sur le plan sportif, étant donné qu'il s'agit malgré tout d'une compétition mineure sur le plan international, ce "Final 4" de la compétition présente des enjeux financiers intéressants. Plusieurs millions d'euros sont en jeu.

10,5 M€ possibles pour le vainqueur

L'UEFA n'a pas communiqué de mise à jour de ses chiffres depuis ceux qui avaient été annoncés pour la première édition. Si rien n'a changé en catimini, les dotations garanties pour les quatre meilleures équipes sont les suivantes:

► 6 millions d'euros pour le vainqueur,

► 4,5 M€ pour le finaliste,

► 3,5 € pour le troisième,

► 2,5 M€ pour le quatrième.

D'autres montants sont versées à chacune des 55 équipes participantes de la Ligue des nations. Toutes les nations de la Ligue A, dont la France, étaient assurées de recevoir 2,25 millions d'euros au cours de la phase de groupes. Les sommes sont moindres dans les divisions inférieures (1,5 M€ en Ligue B, 1,125 M€ en Ligue C, 750.000€ en Ligue D).

Ce n'est pas tout: un deuxième versement identique est accordé aux premiers de groupes dans la phase de poules. Cela signifie que les qualifiés pour le "Final 4" de la compétition (Italie, Belgique, France, Espagne) ont touché deux fois 2,25 millions d'euros, soit 4,5 M€ en tout. En regroupant toutes ces primes, l'UEFA garantit donc 10,5 millions d'euros au vainqueur final de la compétition, et 9 millions pour le finaliste battu. Au total, l'instance européenne répartir un jackpot de 76,25 M€.

Ce que ça change au classement FIFA

Utilisé entre autres pour répartir les nations dans les chapeaux de divers tirages au sort, le classement mondial de la FIFA se calcule en fonction des résultats de matchs. La formule, complexe sur le papier, est simple sur le principe: une victoire rapporte des points en fonction de l'adversaire affronté et de la compétition disputée. Un succès face à une équipe mieux classée est donc mieux valorisée.

Selon les critères de la FIFA, les demi-finales et la finale de la Ligue des nations ont autant de valeur que les éliminatoires de la Coupe du monde ou de l'Euro. À titre de comparaison, le coefficient attribué aux matchs de poules en Mondial est deux fois plus important. Autre détail, l'indice d'une victoire aux tirs au but (0,75) est moins important que celui pour un succès dans le temps réglementaire ou en prolongation (1). Mais la défaite est aussi moins pénalisée (0,5 contre 0).

Avant le début des demi-finales de la Ligue des nations, la Belgique pointe à la première place du classement (depuis fin 2018) avec 1.832 points. La France est 4e, avec 1.754 points. Il est d'ores et déjà possible de savoir qu'une victoire des Bleus sans séance de tirs au but rapportera un peu plus de 14 points, et en fera perdre autant aux Diables Rouges. En cas de résultat inverse, les Belges devront se contenter de 11 points, étant donné que leur adversaire est moins bien classé.

Quel impact sur le Mondial 2022?

Les résultats passés de la Ligue des nations sont utiles pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mais pas ceux du "Final 4" actuellement en cours. Deux billets pour les barrages de qualification du Mondial sont réservés aux deux meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des nations qui ne parviennent pas à finir dans les deux premières places de leur poule d'éliminatoires. Si la France échoue à valider un billet direct pour le Qatar, elle dispose donc d'une bouée de sauvetage.

À noter que la Ligue des nations 2022-2023 aura une incidence plus forte sur les éliminatoires de l'Euro 2024. En fonction des résultats en phase de groupes, un classement général est établi. Celui-ci déterminera les chapeaux pour le tirage au sort des qualifications du championnat d'Europe. Vainqueurs des groupes de la Ligue A lors de l'édition 2018-2019, la Suisse, les Pays-Bas, le Portugal et l'Angleterre s'étaient retrouvés dans le pot n°1 du tirage des éliminatoires de l'Euro 2020.