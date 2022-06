Ligue des nations: incidents entre supporters et échanges de fumigènes lors de Grèce-Kosovo

Le match entre la Grèce et le Kosovo a été marqué par des soucis en tribunes, ce dimanche à Volos, en Ligue des nations (2-0). Des incidents ont éclaté entre les supporters des deux équipes.

L’affiche avait été classée à risque en raison du contexte géopolitique. Et elle a donné lieu à des débordements, comme en témoignent plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Le match entre la Grèce et le Kosovo a été perturbé par des incidents en tribunes, ce lundi en Ligue des nations. La rencontre a eu lieu à Volos, une ville portuaire située dans la région de Thessalie, à l’est de la Grèce. Au stade Panthessaliko, doté d’environ 22.000 places.

Durant la partie, des supporters grecs ont lancé des fumigènes en direction des fans kosovars. Ces derniers en ont fait de même. De quoi créer des tensions dans les gradins. Des bagarres ont également éclaté près du parcage visiteurs. La police a dû intervenir afin de séparer les belligérants et rétablir le calme.

La Grèce en tête du groupe

Dans ce contexte houleux, la Grèce l’a emporté 2-0 grâce à Giorgos Giakoumakis, l’attaquant du Celtic Glasgow (71e), et Petros Mantalos, le milieu de terrain de l’AEK Athènes (90+9e). Un succès mérité pour les joueurs de Gustavo Poyet, qui ont dominé les débats dans leur jardin face aux hommes d'Alain Giresse (14 tirs à 5, 60% de possession).

De quoi leur permettre de conforter leur première place dans le groupe J (Ligue C), avec six points d’avance sur le Kosovo. Avant de se déplacer à Chypre et de recevoir l’Irlande du Nord en septembre prochain.