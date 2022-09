Ligue des nations: la Croatie et les Pays-Bas premiers qualifiés pour le Final Four

Avec les nombreux matchs ayant eu lieu ce dimanche dans la Ligue A de la Ligue des nations, l’identité de certaines sélections qualifiées pour la suite de la compétition et reléguées sont connues. Les Pays-Bas et la Croatie seront au Final Four, tandis que la France a échappé de peu à la relégation.

Cette dernière journée de la Ligue des Nations nous a, comme prévu, offert des éclaircissements sur les identités des premières sélections qualifiées pour la phase finale de la compétition. Mais aussi celles qui sont reléguées. Pour l’heure, ceux qui réalisent la grosse opération sont les Pays-Bas, vainqueurs de la Belgique (1-0) et la Croatie qui s'est imposée contre l'Autriche (3-1).

Les Pays-Bas qualifiés face aux Belges d’Henry, les Croates et Modric surpassent l’Autriche

Pour les Néerlandais, une non-qualification aurait été synonyme de grosse déconvenue. Sur le papier, la mission était simple pour les hommes de Louis Van Gaal. À moins de perdre par trois buts d’écart, la qualification leur était assurée. Après un premier acte où les deux équipes n’ont pas réussi à se départager, Thierry Henry qui occupait le banc belge pour l’occasion a lancé Carrasco et le talentueux attaquant De Ketelaere. Mais les Pays-Bas vont doucher les faibles espoirs de la Belgique avec un coup de casque de Van Djik à la 73e minute.

La belle opération du jour aurait pu être pour le Danemark. Face aux Bleus, les coéquipiers de Christian Eriksen devaient l’emporter et espérer que la Croatie ne gagne pas contre l’Autriche. Pendant longtemps, ce scénario a vu le jour, mais les Croates ont su renverser la tendance face à l'Autriche avec des réalisations de Modric, Livaja et Lovren. Plus que suffisant pour leur permettre de rejoindre les Néerlandais au stade supérieur de la Ligue des nations. À noter la sortie sur blessure de Marcelo Brozovic.

Les Bleus ont frôlé la catastrophe, Bale impuissant

La France l’a échappé belle, c’est peu de le dire. Défaits par les Danois (2-0), les hommes de Didier Deschamps échappent à la relégation grâce au résultat défavorable de l’Autriche, entrainant la descente de la formation de Ralf Rangnick. Marko Arnautovic rêvait surement d’un autre sort, lui qui est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de sa sélection avec 104 apparitions.

Un grand nom du football connaît aussi le même sort que l’Autriche. Comme d’habitude aligné en attaque, Gareth Bale n’a pas pu éviter la défaite des pays de Galles contre la Pologne (1-0) et voit son pays être relégué. Une nouvelle fois, le salut de la Pologne est passé par Robert Lewandowski. À défaut d’avoir marqué, le buteur a réalisé une superbe remise dans la surface afin de permettre à Swiderski d’inscrire le seul but du match. Et permettre aux Polonais d’éviter la descente.

Les résultats de la soirée dans la Ligue A :

Autriche-Croatie: 1-3

Danemark-France: 2-0

Pays de Galles – Pologne: 0-1

Pays-Bas – Belgique: 1-0