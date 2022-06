Ligue des nations: le coup d'envoi d'Autriche-Danemark retardé... à cause d'une panne de courant

Le match du groupe 1 de la Ligue des nations entre l'Autriche et le Danemark (celui de la France) a débuté avec plus d'une heure de retard ce lundi soir à Vienne. Une panne de courant a perturbé la rencontre entre les partenaires de David Alaba et ceux de Chrisitian Eriksen.

Les spectateurs du Stade Ernst-Happel de Vienne pensaient passer une soirée tranquille et assister à un joli duel entre l'Autriche et le Danemark ce lundi lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Mais le match pour la première place du groupe 1 a mis plus de temps que prévu à s'enflammer. Et même à démarrer. La faute à une panne de courant qui a retardé le coup d'envoi de la rencontre après avoir touché le 2e arrondissement de la capitale autrichienne. Prévu à 20h45, au même horaire que le choc entre la Croatie et la France, le match n'a finalement débuté qu'à 22h15.

Les spectateurs du match Autriche-Danemark se sont éclairés avec leur téléphone, le 6 juin 2022 © Icon Sport

Une ola avec le flash des téléphones

Plongés dans le noir pendant plusieurs dizaines de minutes, les spectateurs ont un peu illuminé la soirée en s'éclairant de leur téléphone portable mais il a finalement fallu attendre le redémarrage du réseau électrique pour véritablement y voir quelque chose. L'occasion aussi d'une belle ola à coup de smartphones.

Bonne nouvelle pour les spectateurs restés dans l'enceinte viennoise: après une heure et demie d'attente, le coup d'envoi a bien pu avoir lieu. Leaders du groupe 1 après leur succès contre la Croatie (3-0), les Autrichiens guidés par David Alaba vont tenter de conserver leur place face à des Danois emmenés par le duo Eriksen-Braithwaite.

De son côté, la "Danish Dynamite" va tout faire pour glaner un troisième succès consécutif et enchaîner après sa belle victoire contre la France (1-2) à Saint-Denis en ouverture de la Ligue des nations.