Ligue des nations: le Danemark s'impose en Autriche, les Bleus déjà distancés dans leur groupe

Le Danemark s'est offert une deuxième victoire en deux matchs dans cette Ligue des nations en dominant l'Autriche ce lundi (2-1). Avec ce succès, les Danois relèguent la France à cinq longueurs au classement.

C'était le pire scénario pour l'équipe de France. Très mal embarqués dans cette Ligue des nations après leur défaite contre le Danemark vendredi (2-1) et leur nul en Croatie ce lundi (1-1), les Bleus comptent désormais cinq points de retard sur les Danois à la suite de la victoire de ces derniers en Autriche (2-1).

>> Revivez Croatie-France (1-1)

Avec ce succès, acquis au terme d'un match débuté plus d'une heure en retard à cause d'une panne de courant à Vienne, les demi-finalistes de l'Euro 2021 prennent seuls la première place du groupe 1 (Ligue A) avec six points, tous remportés à l'extérieur. Les hommes de Didier Deschamps sont donc déjà décrochés, alors qu'il reste quatre rencontres à jouer dans cette Ligue des nations et que seul le premier du groupe est qualifié pour le Final 4.

Les hommes de Ralf Rangnick étaient pourtant revenus au score

Le milieu de terrain de Tottenham Pierre-Emile Hojberg a mis le Danemark sur de bons rails juste avant la demi-heure en ouvrant le score (1-0, 28e). Mais, trois jours après leur démonstration contre la Croatie (3-0), les hommes de Ralf Rangnick, qui fêtait sa deuxième sur le banc autrichien, ont trouvé les ressources pour revenir dans leur antre de l’Ernst Happel Stadion de Vienne.

A la 67e, Schlager a ramené les siens à égalité, avant qu’Arnautovic n’échoue à renverser les Danois en trouvant le poteau quelques minutes plus tard (75e). Les coéquipiers d'Eriksen ont toutefois laissé passer l'orage et ont repris l'avantage à la 85e sur une frappe lumineuse de Stryger Larsen (2-1) pour continuer leur sans-faute dans cette Ligue des nations.

Le classement du Groupe 1, après deux journées :

1. Danemark, 6 pts (+2)

2. Autriche, 3 pts (+2)

3. France, 1 pt (-1)

4. Croatie, 1 pt (-3)