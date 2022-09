Ligue des nations: Neuer et Goretzka, positifs au Covid, quittent la sélection allemande

L'Allemagne a annoncé ce mercredi le forfait de Manuel Neuer et Leon Goretzka pour ses deux prochains matchs en Ligue des nations, contre la Hongrie vendredi et l'Angleterre lundi. Les deux joueurs ont été testés positifs au Covid.

Le gardien et capitaine allemand Manuel Neuer et le milieu de terrain Leon Goretzka ont été testés positifs au Covid ce mercredi, à Francfort, avant les matches de Ligue des nations contre la Hongrie vendredi et l'Angleterre trois jours plus tard.

Les deux joueurs du Bayern Munich ont quitté aussitôt le rassemblement de la Mannschaft et ne prendront pas part aux deux rencontres que disputera l'Allemagne.

Baumann remplace Neuer

Testés négatifs à leur arrivée au rassemblement lundi, Neuer et Goretzka ont de nouveau été testés mercredi après qu'un de leur proche ait été positif. Le gardien d'Hoffenheim Oliver Baumann a été appelé pour pallier le forfait de Neuer, et le remplaçant de Goretzka devrait être connu ce mercredi après-midi.

Avec un bilan d'une victoire et trois matches nuls en quatre rencontres, les hommes de Hans-Dieter Flick sont deuxièmes du groupe C, à un point derrière la Hongrie. L'Allemagne peut toujours espérer accéder au Final Four, qui aura lieu en juin prochain.

Pour rappel, l'Allemagne se trouve dans le groupe E lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre prochain. La Mannschaft figure dans un groupe avec le Japon, l'Espagne et le Costa Rica. Les joueurs de Flick commenceront leur compétition le 23 novembre.