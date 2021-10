Ligue des nations: sur quelle chaîne regarder Italie-Belgique

Battus par l'Espagne et la France en demi-finale, l'Italie et la Belgique s'affrontent ce dimanche en petite finale de la Ligue des nations (15h). Un match à suivre sur M6 et à la radio sur RMC.

Il y a une médaille de bronze à aller chercher. La petite finale de la Ligue des nations oppose ce dimanche après-midi l’Italie à la Belgique (15h), au Juventus Stadium de Turin. Ce match est diffusé en direct sur la chaîne M6. Il est également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

D’un côté, les champions d’Europe italiens ont été sortis par l’Espagne en demi-finale (2-1), leur premier revers après une série record d'invincibilité de 37 matchs. "On tient à l'emporter pour repartir de l'avant et pour le classement Fifa", a prévenu Manuel Locatelli, aligné d’entrée au milieu aux côtés de Lorenzo Pellegrini et Nicolo Barella. Marco Verratti et Jorginho vont pouvoir souffler. En face, Roberto Martinez a décidé de laisser sur le banc Kevin De Bruyne, alors que Romelu Lukaku et Eden Hazard ont déjà quitté le rassemblement de leur sélection, pour cause de fatigue musculaire.

Des Belges divisés sur l'intérêt de ce match

Thibaut Courtois, lui, est bien titulaire malgré ses propos tenus après la défaite des Diables Rouges jeudi face aux Bleus (3-2). "Troisième de la Ligue des nations, ça sert à rien, je ne sais pourquoi on joue ce match, ça va être plus un amical qu'autre chose", avait grincé le gardien du Real Madrid. Son sélectionneur a tenu un autre discours : "On était déçus après le match contre la France, mais on est concentrés, on regarde vers l’avenir, vers les douze prochains mois. On va jouer contre les champions d’Europe, cela va être une des seules possibilités pour progresser."

A 20h45, la finale de cette Ligue des nations verra s'affronter à Milan l'équipe de France et l'Espagne (sur M6, à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport).