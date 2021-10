France-Belgique: Courtois ne comprend pas l’intérêt du match pour la 3e place

Thibaut Courtois disputera sans trop d’envie le match pour la troisième place de la Ligue des Nations entre la Belgique et l’Italie, dimanche (15h) à Turin. Le gardien belge ne comprend son intérêt.

Abattu par la défaite de la Belgique face à la France (3-2) en demi-finale de la Ligue des Nations, Thibaut Courtois ne comprend pas l’intérêt de jouer un match de classement, dimanche face à l’Italie. Le gardien du Real Madrid l’appréhendera comme un match sans trop d’enjeu.

"Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien"

"Je ne sais pas pourquoi on joue cette petite finale, s’est interrogé l’ancien joueur de Chelsea. Le match de dimanche face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je le prendrai comme un match amical."

"On a bien joué en première mi-temps, notamment au niveau de la possession", avait-il expliqué au micro de RTL Belgique, en écho à ses propos tenus trois ans plus tôt après la défaite, déjà face à la France (1-0), en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

"Concéder ce penalty était stupide"

"On a bien joué en première mi-temps mais ils ont mieux pressé en seconde, a-t-il poursuivi en conférence de presse. On voulait rester calme mais on donne trop de cadeaux. Benzema je le connais, il ne lui faut pas deux occasions pour en mettre une au fond. Concéder ce penalty était stupide. Mais je ne crois pas que l'on s'est vu trop beaux à la mi-temps. Le fait que ce soit la France ne change rien à la frustration, il y a l'Italie aussi qui nous a battu."

C’était en quarts de finale du dernier Euro (2-1). Les Belges retrouveront les champions d’Europe dans deux jours même si cela enchante peu Courtois.