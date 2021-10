Equipe de France: stats, buts... les grands moments de Griezmann avant sa 100e sélection

Pièce-maîtresse de Didier Deschamps depuis 2014, Antoine Griezmann fêtera ce dimanche soir contre l'Espagne (20h45), en finale de la Ligue des nations, sa 100e sélection. Retour sur ses moments les plus marquants avec l'équipe de France.

Sa première sélection

C’était le 5 mars 2014. A l’occasion d’un match amical face aux Pays-Bas au Stade de France, Didier Deschamps se décidait à lancer Antoine Griezmann dans le grand bain. Avec Karim Benzema et Mathieu Valbuena pour le soutenir sur le front de l'attaque. Une première sélection intéressante à 22 ans à défaut d’être totalement convaincante pour celui qui évoluait alors à la Real Sociedad. Numéro 11 dans le dos et coupe de premier de la classe, Griezmann s’était surtout montré percutant sur le côté gauche, et le public tricolore, séduit, avait accompagné sa sortie du terrain par des applaudissements nourris. Les buteurs ce soir-là : Blaise Matuidi et Benzema pour une victoire 2-0.

Des chiffres impressionnants

Depuis cette grande première il y a plus de sept ans, Griezmann a connu un sacré parcours international. De ses larmes qui l'avaient fait entrer dans le cœur des Français en 2014, après l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Allemagne, au titre de Moscou en 2018, en passant par son immense déception née de la défaite en finale de l’Euro 2016. Devenu un patron de cette équipe et une pièce-maîtresse de Didier Deschamps qu’importe l’adversaire ou le système mis en place, au point d’être parfois considéré comme le "chouchou" du sélectionneur, l’élégant gaucher affiche des statistiques qui forcent le respect. En 99 sélections, Griezmann c’est 84 titularisations, 41 buts, 28 passes décisives et 56 matchs d'affilée, série en cours.

Une longévité exceptionnelle saluée cette semaine par Deschamps : "Regardez son efficacité, à travers les buts qu'il fait marquer et les buts qu'il a marqués. Il a eu le bonheur de ne pas avoir eu de soucis physiques, j'espère que ça continuera. Depuis qu'il est arrivé, depuis l'Euro 2016, c'est un joueur ultra performant."

Le Mondial 2018 comme apothéose

S’il manque à son palmarès en club un titre de champion national ou une Ligue des champions (il avait échoué en finale en 2016 avec l’Atlético de Madrid), son armoire à trophées s’est remplie en sélection. Avec la Coupe du monde 2018 en apothéose. Il avait logiquement été désigné meilleur joueur de la finale remportée contre la Croatie (4-2), lui qui avait donné l’avantage aux Bleus sur penalty. Son quatrième but dans la compétition. Seul l’Anglais Harry Kane avait fait mieux (6 buts). Au niveau des distinctions individuelles, Griezmann a aussi été élu meilleur joueur de l’Euro 2016, dont il avait terminé meilleur buteur (6 réalisations) loin devant ses poursuivants.

Ses plus beaux buts

Difficile de choisir tant "Grizou" a prouvé depuis le début de sa carrière qu’il pouvait mettre des golazos, alors autant laisser le principal intéressé trancher. "J’ai bien aimé celui que j’ai mis contre la Finlande (le 7 septembre 2021), de l’extérieur du pied, quand j’enchaîne rapidement, a-t-il raconté ce dimanche dans un entretien donné à Téléfoot. Il y a aussi mon premier but face au Paraguay (un enroulé du droit pour sa troisième sélection le 1er juin 2014), et mes buts dans les grandes compétitions. Ce sont toujours des moments un peu spéciaux." Une liste forcément non exhaustive à laquelle il aurait pu ajouter sa belle volée du gauche contre la Moldavie, le 22 mars 2019, à la conclusion d’une sublime action collective.

Une suite qui fait envie

Même à 30 ans, les objectifs ne manquent pas pour le natif de Mâcon, qui pourrait bien faire tomber certains records. Avec son doublé contre la Finlande début septembre, il a porté à 41 son nombre de buts en équipe de France. Autant que Michel Platini (en 72 sélections), rejoignant ainsi l’ancien maître à jouer de la Juventus Turin sur la troisième marche du podium des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, derrière Olivier Giroud (46 en 110 sélections) et Thierry Henry (51 en 123 capes). En termes de sélections, il pointe à la neuvième place du classement, mais n’est pas si loin du recordman Lilian Thuram (142 sélections). "Pourquoi pas battre le record ? Je sais que je tiens le coup physiquement, je suis en pleine forme, donc on verra", a-t-il confié sur Téléfoot. Et puis il y a des titres à aller décrocher : la Ligue des nations ce dimanche contre l'Espagne, le pays où il s'est construit, puis la Coupe du monde 2022. Avant éventuellement de penser à l'Euro 2024 et aux Jeux olympiques de Paris la même année.