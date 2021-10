"Nous ne sommes que la Belgique": De Bruyne remet ses coéquipiers à leur place

Après la défaite de la Belgique contre l'Italie ce dimanche, lors de la petite finale de la Ligue des nations, Kevin De Bruyne n'a pas mâché ses mots. Le milieu de terrain de Manchester City veut faire taire l'orgueil des Diables Rouges en rappelant que les Belges ne sont pas au niveau.

Rarement dans la langue de bois, Kevin De Bruyne tape du poing sur la table. Après l'élimination en quarts de finale de l'Euro 2021 par l'Italie, la Belgique a enchaîné deux défaites en Ligue des nations: face à l'équipe de France en demi-finales (3-2 après avoir mené 2-0) et ce dimanche contre l'Italie pour la petite finale (2-1). Pas génial pour une équipe qui prétendait décrocher un titre majeur avec sa génération dorée.

"Avec tout le respect que je nous dois, nous ne sommes "que" la Belgique, lâche De Bruyne en toute franchise au micro de RTL Sport en Belgique. Nous arrivons avec une nouvelle génération. Beaucoup de joueurs nous manquent, des joueurs de haut niveau, comme Eden (Hazard) et Romelu (Lukaku). Nous devons être réalistes avec l'équipe que nous avons. L'Italie et la France ont 22 joueurs du top. Nous n'avons pas cela."

"On doit maintenant obtenir des résultats contre les grandes équipes"

La génération dite dorée vieillit et la défense n'offre plus les mêmes garanties que lors de la Coupe du monde 2018, qui avait vu l'élimination de la Belgique par l'équipe de France en demi-finale, sur un but de Samuel Umtiti. Inquiétant en vue du Mondial 2022 au Qatar?

"C’est bien d’avoir la mentalité mais on doit maintenant obtenir des résultats contre les grandes équipes", constate Timothy Castagne. Lequel constate tout de même du mieux entre la défaite jeudi face aux Bleus et celle de ce dimanche. "Nous n’avons pas arrêté de jouer comme jeudi. On a eu des occasions mais nous n’avons pas concrétisé", regrette le latéral de Leicester, qui entend voir la Belgique "tout donner pour arriver encore meilleure au Mondial 2022". Prochains matchs mi-novembre contre l'Estonie et le pays de Galles pour les éliminatoires.