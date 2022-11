"Mais quel âge il a ?": un auditeur de 11 ans, supporter du Stade Rennais, bluffe totalement l’After Foot

Léon, un supporter du Stade Rennais âgé de 11 ans, a appelé l’After Foot pour débriefer le match nul de son équipe de cœur jeudi soir contre Larnaca en Ligue Europa (1-1). Avec un esprit d’analyse qui a épaté les membres de la Dream Team RMC Sport.

Il va être un peu jeune pour officier dès la Coupe du monde au Qatar. Mais le voir distiller son analyse pointue dans les médias d’ici quelques années serait tout sauf une surprise. Jeudi soir, Léon, un jeune supporter du Stade Rennais âgé de 11 ans, a appelé l’After Foot, sur RMC, pour débriefer le match nul des Bretons contre Larnaca en Ligue Europa (1-1). Derrière cette voix fluette, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Lionel Charbonnier ont rapidement pu se rendre compte qu’ils avaient affaire à un sacré client.

"On n’arrivait pas à trouver des passes au milieu de terrain. Tait n’a pas réussi son match, d’habitude je le trouve fort et appliqué, là il était brouillon, a analysé Léon avec un aplomb bluffant. Il avait notamment une occasion de tirer, j’étais sûr que ça allait faire but et là, il la donne à Assignon. Derrière ça fait perte de balle. Le but d’Abline est chanceux, le gardien n’a pas la main ferme. Je pense que Larnaca mérite amplement son match nul et pouvait même gagner", a-t-il poursuivi.

"Mais quel âge il a ?", s’étonne Daniel Riolo dès le début de l’analyse du jeune supporter. "Franchement, il est fort le Léon." Pour le plus grand plaisir de Lionel Charbonnier, ancien portier de l’équipe de France, Léon va ensuite confier qu’il évolue au poste de gardien."

Une invitation dans les studios de l'After

“Au début, j’étais buteur. Après, j’ai remarqué à quel point les gardiens pouvaient être décisifs. J’ai voulu tester et j’aime bien. Ma spécialité, ce sont les arrêts réflexes, a détaillé le jeune Rennais", qui n’a ensuite pas pu s’empêcher de revenir sur le match des Rouge et Noir. "Alemdar, j’aime bien, mais c’est dommage qu’il n’ait pas fait jouer Mandanda. Il a voulu faire tourner, mais pour jouer la première place, il ne faut pas forcément faire tourner quand tu sais que tu peux avoir Barcelone en face…"

Cette vivacité d’esprit a finalement permis à Léon d’obtenir une invitation en studio pour assister à l’émission dans les semaines à venir. Avant de revenir en tant que consultant d’ici plusieurs années ?