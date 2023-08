Inter Miami: les billets du prochain match de Messi vendus à plus de 200 dollars

Les billets pour le quart de finale de Leagues Cup entre le Charlotte FC et l'Inter Miami de Lionel Messi sont en vente à partir de 203 dollars. C'est deux à quatre fois le prix des autres rencontres de la compétition.

Miami et les Etats-Unis sont déjà fous de Lionel Messi. Après la victoire de l'Inter Miami contre Dallas aux tirs au but, l'équipe floridienne a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Leagues Cup et les billets se vendent déjà plus de 200 dollars minimum. Le billet le moins cher, derrière un poteau de corner, coûte 203 dollars (185 euros) en comptant les taxes payées au site revendeur.

C'est deux à quatre fois plus cher que les autres rencontres pour lesquelles il est encore possible d'acheter des billets - des huitièmes de finale en l'occurrence, les autres quarts ne sont pas encore connus. Un prix plus haut que jamais pour un match entre Miami et Charlotte dans une compétition encore toute récente, qui n'a connu jusqu'ici que deux éditions, remportées par Cruz Azul (2019) et Club Léon (2021).

184 dollars pour la prochaine rencontre de championnat

Mais malgré ça, le Drive Pink Stadium de l'Inter Miami devait encore se remplir de 21 000 fans, surtout venus admirer Lionel Messi. Il y a quelques jours, des centaines de supporters avaient quitté le stade après le remplacement de l'Argentin, face à Atlanta, déjà en Leagues Cup.

La folie des prix, elle, devrait continuer. La finale, prévue le 19 août, pourrait atteindre des sommets si l'Inter Miami y participe. Puis viendra le tour de la MLS, le championnat américain, qui reprendra ses droits dans lequel Messi n'a encore jamais évolué. Là aussi, l'Inter Miami y affrontera Charlotte lors de la prochaine journée, et les billets démarrent à 184 dollars (168 euros). Ce n'est pas donné à tout le monde de voir jouer Lionel Messi.