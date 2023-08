Inter Miami: Messi joue les sauveurs d’un doublé somptueux

Lionel Messi a encore enflammé les Etats-Unis dans la nuit de dimanche à lundi en inscrivant un doublé contre Dallas en 8es de finale de la Leagues Cup (4-4, 5 t.a.b 3). L’Argentin compte sept buts en quatre matchs.

Lionel Messi ne s’arrête plus! L’Argentin a encore inscrit un doublé pour l’Inter Miami lors en 8e de finale de la Leagues Cup face à Dallas (4-4, 5 t.a.b 3) dans la nuit de dimanche à lundi. Son équipe était mal embarqué puisqu’elle était menée 4-2 à l’entame des dix dernières minutes de la rencontre. Après un but contre son camp du joueur de Dallas Marco Farfan (80e), Messi a remis les compteurs à égalité d’un splendide coup franc qui s’est logé dans la lucarne du but adverse (85e).

Sept buts en quatre matchs

Avant cela, le septuple Ballon d’or avait déjà ouvert le score pour son équipe en reprenant victorieusement un centre en retrait de son ancien équipier au Barça, Jordi Alba (6e). Le latéral gauche a fêté sa première titularisation avec deux passes décisives lors de cette rencontre à rebondissements. L’Inter Miami s’est en effet retrouvée menée 3-1, puis 4-2 avant d’arracher la prolongation puis de s’imposer aux tirs au but (Messi et Busquets ont notamment transformé leur tentative).

Ce nouveau doublé de Messi porte son total à sept buts en quatre matchs depuis ses débuts au sein de la franchise floridienne. Il a pour le moment seulement joué en Leagues Cup, cette compétition estivale regroupant les clubs américains, canadiens et mexicains. En quart de finale, l’Inter Miami affrontera le vainqueur de la rencontre entre Houston et Charlotte (programmé dans la nuit de lundi à mardi).

Le premier match de Messi en MLS est prévu le 21 août contre Charlotte même si la date pourrait évoluer en fonction du parcours de Miami en Leagues Cup (la finale étant programmée le 19). En championnat, la situation est plus compliquée pour l’équipe entrainée par Gerardo Tata Martino, dernière de la conférence Est à douze points de la dernière place qualificative pour les playoffs.