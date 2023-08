Inter Miami: contrat résilié pour le joueur qui s’interrogeait sur l’arrivée de Messi

L’Inter Miami a annoncé la semaine dernière avoir résilié le contrat de son gardien néerlandais Nick Marsman (32 ans). Ce dernier avait émis des doutes au début de l’été sur la capacité du club à accueillir Lionel Messi.

Hasard ou coïncidence? Vendredi dernier, l’Inter Miami a annoncé avoir résilié le contrat de son gardien néerlandais Nick Marsman (32 ans) en activant la clause de rachat (buyout) comme chaque franchise de MLS peut le faire avec un membre de son effectif pendant chaque période de mercato.

"L'Inter Miami CF a annoncé aujourd'hui qu'il avait exercé son rachat de la charge budgétaire salariale sur le contrat du gardien de but Nick Marsman dans la Major League Soccer (MLS), indique le communiqué. Marsman, 32 ans, a rejoint l'Inter Miami en juillet 2021 en provenance du Feyenoord, faisant ses débuts à l'Inter Miami et en MLS le 21 juillet 2021 contre la New England Revolution. Le gardien a fait 29 apparitions, toutes des titularisations, pour le club tout en enregistrant 88 arrêts tout au long des saisons régulières 2021 et 2022 de la MLS."

Voilà pour l’information brute autour d’un joueur plutôt méconnu en Europe et en MLS. Mais celle-ci trouve un écho particulier au regard des déclarations du gardien de but au début de l’été. Quelques jours avant l’annonce du choix de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami après son départ du PSG, Marsman avait fait part de ses réserves sur la capacité de l’équipe à accueillir une telle star. Sans animosité, seulement en constatant quelques faits.

"Je ne pense pas que notre club soit prêt pour l'arrivée de Lionel Messi, avait-il déclaré dans une interview avec ESPN Pays-Bas. Nous avons un stade temporaire, les gens peuvent entrer sur le terrain, nous allons au stade sans sécurité. J'espère qu'il arrivera, mais je pense qu'ils ne sont pas prêts." L’Argentin avait finalement signé quelques jours plus tard.

Rien ne dit que le départ de Nick Marsman soit lié à cette déclaration. Engagé dans un recrutement fastueux, le club de David Beckham a pu libérer son joueur pour aérer sa masse salariale, limitée pour tous les clubs de MLS (à l’exception de trois joueurs pouvant être payé sans limité salariale) et libérer ainsi une place supplémentaire dans son effectifD’autant que Marsman était cantonné au banc des remplaçants. Son dernier match remonte au 27 mars 2023 et sa dernière présence sur une feuille de match date du 16 juillet 2023. Il avait été hospitalisé plusieurs jours en juin après avoir été mordu par un araignée venimeuse dans un zoo.