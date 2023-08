MLS: "C'était un cirque", l'entraîneur d'Orlando se plaint de décisions favorables à Messi

Après la victoire de l'Inter Miami face à Orlando (3-1) la nuit dernière, l'entraîneur d'Orlando, Oscar Pareja, s'est plaint des décisions arbitrales favorables à Miami et surtout Lionel Messi, qui aurait dû selon lui être expulsé.

Oscar Pareja a moyennement apprécié le doublé de Lionel Messi et la victoire de l'Inter Miami, hier soir contre son équipe d'Orlando. Le coach colombien estime que l'arbitrage était très favorable à la star argentine et à son équipe.

"Ce soir, c'était un cirque, a réagi Pareja, répondant parfois en espagnol, parfois en anglais, mais transmettant chaque fois le même message. Il y avait un deuxième jaune pour Messi (qui n'a pas été donné). Je m'en fous que ce soit Messi." Sur un contact avec un joueur d'Orlando, l'Argentin aurait pu être sanctionné d'une faute, mais un deuxième jaune aurait toutefois paru sévère.

Un pénalty jugé inexistant par Pareja

"Il doit être traité comme les autres, a ajouté Pareja en parlant de Messi. Les choses doivent être justes et ce qu'il s'est passé sur le terrain ne l'était pas." Il en a ensuite rajouté une couche en évoquant le pénalty accordé à Miami en début de deuxième période, alors que le score était de 1-1.

"C'est une simulation très claire et très facile à voir", juge l'entraîneur d'Orlando. Josef Martinez a malgré tout conclu le pénalty et donné l'avantage à son équipe, avant le deuxième but de Lionel Messi vingt minutes plus tard, qui n'aura disputé que trois matchs de MLS avant de voir éclore les premières polémiques sur l'arbitrage.