Leagues Cup: "Je savais que je devais marquer", affirme Messi après son but victorieux avec l'Inter Miami

Lionel Messi savoure sa première réussie avec l'Inter Miami, alors qu'il a donné la victoire à son équipe dans le temps additionnel contre le club mexicain Cruz Azul (2-1), ce vendredi en Leagues Cup.

Il ne pouvait pas rêver d'un meilleur baptême. Pour son premier match sous les couleurs de l'Inter Miami, Lionel Messi a offert la victoire à sa formation, d'un sublime coup franc marqué à la 94e minute, après être entré en jeu en seconde période face à Cruz Azul en Leagues Cup. L'ancien attaquant parisien revient sur ce moment spécial.

"Ce que j'ai regardé, c'est le but, raconte-t-il au micro d'Apple TV. Je savais que je devais marquer, c'était la dernière action du match. Je voulais marquer pour que nous n'allions pas aux tirs au but ensuite. C'était très important pour nous d'obtenir cette victoire, c'est un nouveau tournoi, cela va nous donner de la confiance pour l'avenir".

Beckham: "Je me suis dit que c'était comme ça que ça devait se terminer"

De son côté, le président du club floridien, David Beckham, confie avoir eu une intuition au moment où la faute a été sifflée. "Pour être honnête, dès que j'ai vu le coup franc accordé, je me suis dit que c'était comme ça que ça devait se terminer, souffle-t-il. Surtout quand on a des joueurs comme Leo (Messi) et Sergio (Busquets) sur le terrain, c'est ce qu'ils produisent. C'est très excitant ce soir pour nos supporters. Tous ces gens qui viennent ici pour voir Leo entrer sur le terrain, sans parler de ce qu'il a fait (...) C'est un rêve qui devient réalité pour tous ceux qui sont dans ce stade". Ils pourraient de nouveau avoir l'occasion de vibrer dans la nuit de mardi à mercredi prochain, pour la première du joueur de 36 ans à domicile.