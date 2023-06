Mercato: fin de la piste Thierry Henry, qui n'accompagnera pas Nagelsmann au PSG

L'idée d'associer Thierry Henry et Julian Nagelsmann au Paris Saint-Germain ne serait plus à l'ordre du jour selon les informations parues ce jeudi dans l'Equipe. Si l'entraîneur allemand pourrait encore signer chez le champion de France, l'ancien buteur des Bleus ne l'accompagnerait pas.

Le journal L'Equipe révèle que Thierry Henry ne rejoindra pas le staff du Paris Saint-Germain cet été. Présenté comme un potentiel adjoint de Julian Nagelsmann, l'ancien attaquant de l'équipe de France ne signera finalement pas selon les informations publiées ce jeudi par le quotidien.

Les dirigeants du club francilien ne seraient plus certain de la plus-value d'un ticket Nagelsmann-Henry pour prendre la suite de Christophe Galtier la saison prochaine en Ligue 1. Pas toujours tendre avec les décisions du PSG lorsqu'il officie comme consultant sur la Ligue 1, Thierry Henry ne sera donc pas l'adjoint tant recherché , à savoir un connaisseur de la Ligue 1 et du vestiaire francilien.

Nagelsmann toujours en pole mais rien d'acté

La non-venue de Thierry Henry au PSG ne semble pourtant pas remettre en cause toute la piste Nagelsmann. Le représentant du technicien de 35 ans, Volker Struth, a même poursuivi les discussions avec la direction du club ce mercredi à Paris selon L'Equipe. Julian Nagelsmann aurait même commencé à réfléchir aux contours de l'équipe qu'il souhaiterait diriger au Paris Saint-Germain.

Toutefois, s'il se trouve toujours en pole position comme l'a expliqué RMC Sport en début de semaine, l'ancien coach du Bayern Munich n'a rien signé. Depuis plusieurs semaines Luis Campos a pris des renseignements sur des entraîneurs sans promettre le poste.

Xabi Alonso a été contacté comme révélé par RMC sport. L'ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, a lui aussi été contacté pour éventuellement prendre la suite de Christophe Galtier. Luis Campos garde confiance en son travail et se veut optimiste pour la suite.