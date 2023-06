Mercato: comment l’Inter Miami peut se payer Messi malgré le salary cap (ce que le Barça n’a pas réussi)

Lionel Messi a choisi de signer à l’Inter Miami plutôt que de retourner au FC Barcelone lors du mercato estival. Malgré les règles financières de la MLS, la franchise américaine a réussi à s’offrir la star argentine alors que le club catalan n’a pas eu les moyens de le recruter.

Malheureux au Paris Saint-Germain, Lionel Messi va quitter la France lors du mercato estival. Malgré son profond désir de retourner au Barça, le club où il a passé 25 ans avant de rejoindre le PSG, l’Argentin a finalement choisi de signer libre à l’Inter Miami pendant le mercato estival.

Dans un communiqué piquant, l’entité blaugrana a regretté la décision de 'La Pulga' après lui avoir vainement fait la cour pendant de long mois. Les problèmes financiers des Catalans ont donc mis fin aux espoirs de le voir rejouer en Liga.

Messi trop coûteux pour le Barça

Même si la ligue espagnole a donné son feu vert pour le plan de viabilité présenté par le club catalan, le septuple lauréat du Ballon d'or a jugé qu'il y avait trop d'incertitudes et de contraintes. En particulier sur le plan économique, alors que le Barça avait déjà poussé Lionel Messi à partir en 2021 à cause de ses problèmes financiers.

"Après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation: attendre de voir ce qui se passerait et laisser mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, pour ainsi dire. Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille, a justifié l’Argentin au moment d’annoncer son choix ce mercredi. [...] J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et, la vérité c'est que je ne voulais pas passer par là, ni être responsable de quoi que ce soit en rapport avec tout cela."

Malgré une hausse des revenus de 25% grâce à un retour de Lionel Messi, selon les projections des dirigeants barcelonais, son contrat aurait quand même alourdi considérablement la masse salariale du club avec 25 millions d’euros brut annuels (13M€ net) soit un salaire proche de celui versé à Robert Lewandowski. Un montant qui aurait pesé lourd vis-à-vis du plafond salarial fixé par la Liga de Javier Tebas. Des contraintes budgétaires qui, comme le craignait le champion du monde argentin, ont donc enterré les rêves d’un retour au Barça.

Miami va faire de la place pour Messi

Plutôt que d’accepter une offre XXL en provenance de Al-Hilal en Arabie saoudite, Lionel Messi va toucher un salaire avoisinant les 50 millions de dollars (environ 47M€) à l’Inter Miami. Si le montage financier pour l’accueillir prévoit une entrée au capital de la franchise floridienne ou un accord lucratif avec Apple (le diffuseur de la MLS outre-Atlantique), l’actuel dernier de la Conférence Est va devoir faire de la place dans son effectif.

Sans surprise, Lionel Messi ne sera pas pris en compte dans le plafond salarial de l’Inter Miami grâce au statut de joueur désigné. Problème, le club américain compte déjà trois exceptions à la règle dans son équipe: le Mexicain Rodolfo Pizarro, l’Equatorien Leonardo Campana et le Brésilien Gregore. Ce dernier devrait rapidement changer de statut contractuel pour permettre l’inscription d’une star comme Lionel Messi.

Dans les faits, le milieu de 29 ans touchera le salaire maximal autorisé dans les clous du plafond salarial et récupèrera une compensation financière versée par son club grâce aux recettes générées (1,4M€) par les départs de Bryce Duke et Ari Lassiter à Montréal en avril.

Pour l’instant, l’Inter Miami n’a donc pas besoin de vendre l’un de ses joueurs désignés pour inscrire mais comme le souligne plusieurs médias américains, cela pourrait encore évoluer si l’équipe appartenant à David Beckham se positionnait sur d’autres stars internationales comme Angel Di Maria, Luis Suarez ou Sergio Busquets…trois amis de Lionel Messi.