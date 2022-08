MLS: buts, sourires et éloges... Gareth Bale revit au Los Angeles FC

Auteur de son deuxième but en MLS dimanche face à Real Salt Lake (4-1), le nouvel attaquant du Los Angeles FC Gareth Bale retrouve la grande forme et la joie de jouer aux Etats-Unis.

Les supporters du Real Madrid ont dû se pincer pour y croire. Dans une vidéo postée par le Los Angeles FC, Gareth Bale, face caméra, glisse quelques mots dans un espagnol absolument parfait. Un plan de com impeccable pour se mettre dans la poche les nombreux supporters latinos que compte le club californien. Les fans du Real, eux, ont désespérément attendu que le Gallois, arrivé en Espagne en 2013, ne s’exprime dans leur langue… En vain.

Déjà un bijou

C’est loin de Madrid, sur la côte ouest des Etats-Unis, que l’ailier de 33 ans a retrouvé le sourire. S’il n’a disputé que quatre bouts de matchs avec sa nouvelle équipe du Los Angeles FC (96 minutes au total), il a déjà marqué deux fois. Toute en vélocité et en puissance, le but inscrit en solo, dimanche, contre Real Salt Lake (4-1) a rappelé quel génial joueur il avait été. Si ces détracteurs préciseront que cet exploit a été réalisé à la 87eme minute (le score était déjà de 3-1), que la défense était très faible ou que son passage au Real Madrid avait, lui aussi, bien commencé, force est de constater que Gareth Bale n’est plus le même joueur aux Etats-Unis .

Sanchez : "Il a l'air heureux"

Ses étiquettes de joueur nonchalant, solo, voire "je m’en foutiste" lui avaient collé à la peau au Real. Dans la Cité des Anges, on l’a vu saisir un mégaphone et chanter au milieu des fans du LAFC lors de sa présentation. "Il est impliqué, confirme son partenaire Ilie Sanchez à AS. Il a l’air heureux." "Bale et moi, on s’éclate ici, confirme son nouveau partenaire, l’Italien Chiellini. C’est une ambiance familiale." Un air américain qui semble faire le plus grand bien au Gallois. Et par ricochet à son équipe. En attendant les premiers pas de son nouveau partenaire, l’ex-Stéphanois Denis Bouanga, le LAFC est le solide leader de la Conférence Ouest avec six points d’avance sur Austin. Prochain rendez-vous, dimanche face à Charlotte FC.