Mercato: "Nous allons pousser en ce sens", l’Inter Miami n’a pas fait une croix sur Lionel Messi

Le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, affirme qu’il souhaite toujours recruter Lionel Messi. Le club de David Beckham était déjà dans le coup pour faire venir l’Argentin l’été dernier, et il n'a pas abandonné cette piste.

L’Inter Miami n’a pas abdiqué. Dans des propos relayés par le Miami Herald, Jorge Mas, copropriétaire de l'équipe de MLS avec David Beckham, a affirmé qu’il avait toujours en tête de faire venir le septuple Ballon d’or, alors que la franchise floridienne était déjà annoncée parmi les destinations possibles de l’Argentin l’été dernier.

Finalement, Messi a rejoint le PSG en grandes pompes début août. Mais, à en croire Jorge Mas, voir l’ancien Barcelonais porter les couleurs de l’Inter Miami ne pourrait être qu’une question de temps. "Leo Messi est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, ses compétences n'ont pas diminué”, explique-t-il, dans des propos relayés par le Miami Herald. “David a une relation avec lui, donc s'il quitte le PSG, au moment où il le quitte, nous aimerions voir Lionel Messi jouer à l'Inter Miami et faire partie de notre communauté. Cela peut-il arriver? Nous allons pousser en ce sens. Je suis un optimiste dans l'âme. Pourrais-je voir cela se produire? C'est une possibilité."

Beckham un peu plus évasif sur la question

Egalement interrogé par le Miami Herald, Beckham s’est quant à lui montré un peu plus évasif. “J'ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs pour notre club parce qu'il y a une certaine attente”, confie l’ancien joueur du PSG. “Quand j'ai commencé ce projet, les gens disaient : 'Ce type arrive, ce type arrive, Ronaldo arrive, Messi arrive'. En fin de compte, nous devons avant tout gagner, que ce soit avec les jeunes ou les stars. Nos fans seront heureux si nous avons des stars dans l'équipe, mais ils seront encore plus heureux s'ils voient des jeunes joueurs passer par notre académie et remporter la MLS."

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Messi prend peu à peu ses marques dans la capitale. Six mois après son arrivée, il s’est parfaitement acclimaté à sa nouvelle vie et, comme nous l’expliquions mi-février, il se sent très bien à Paris. Alors que certains médias espagnols parlent d’un certain mal-être, des proches de l’Argentin assurent qu’il ne regrette pas du tout son choix.