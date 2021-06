MLS: Higuain pensait pouvoir jouer avec "une cigarette dans la bouche"

Invité sur la chaîne Twitch de Christien Vieri, Gonzalo Higuain s'est confié sur son départ de Serie A l'été dernier, en direction de la MLS et de l'Inter Miami. L'attaquant argentin a révélé qu'il a été surpris par le niveau du championnat nord-américain.

Ces dernières années, de nombreuses gloires du football se sont aventurées en MLS, le championnat américain, à l'image de Zlatan Ibrahimovic ou Thierry Henry. Gonzalo Higuain a franchi le pas l'été dernier, rejoignant l'Inter Miami de David Beckham, où évolue aussi Blaise Matuidi. Dans un entretien avec Christian Vieri sur la chaîne Twitch de l'ancien attaquant, l'ex-joueur de la Juventus s'est confié sur le niveau de la ligue nord-américaine.

A 33 ans, Gonzalo Higuain pensait certainement couler des jours heureux à Miami, dans une forme de pré-retraite. "Je pensais venir ici et jouer avec une cigarette dans la bouche, a ironisé l'international argentin. Au lieu de cela, c'est un championnat difficile."

"Il était temps de retrouver du plaisir"

A Miami, Gonzalo Higuain a pu retrouver Federico, son frère aîné, lui aussi footballeur. Mais l'expérience semble plus compliquée que prévue pour le cadet. Il a tout de même inscrit quatre buts cette saison en 7 matchs disputés. "J'ai appris que la MLS est similaire au championnat italien. En Espagne et en Angleterre, il est plus facile de bien faire, tandis qu'en Italie, si vous ne connaissez pas le championnat, vous souffrez", a comparé Higuain.

Gonzalo Higuain a pris la décision de quitter la Juventus après avoir pris conseil auprès de Gianluigi Buffon. "Je ne pouvais pas trouver la bonne détermination et la sérénité en dehors du terrain, a expliqué Higuain à propos de son départ. Je n'avais plus rien à donner. Buffon, un grand ami à moi, m'a dit: 'si tu ne sens plus ce feu à l'intérieur à l'entraînement, si tu ne ressens plus la détermination d'être à un niveau élevé, tu dois partir'. Le football m'a beaucoup donné mais il était temps de dire assez et de trouver de la joie, du plaisir et un nouveau football dans une ville qui m'a surpris parce que c'est merveilleux."