MLS: une fresque de Lionel Messi vandalisée à Miami

S’il réalise des débuts très réussis avec l’Inter Miami, Lionel Messi a été la cible de certains supporters des clubs rivaux qui ont vandalisé une fresque à son effigie dans la cité floridienne.

Non, Lionel Messi n’a pas tous les fans américains à ses pieds. Si l’arrivée de la star argentine en MLS a provoqué un engouement sans précédent aux USA, l’Inter Miami a des rivaux : Orlando City FC en Major League Soccer et le Miami FC, qui évolue en USL Championship, la D2 américaine. La rivalité et l’animosité entre supporters ont poussé certains d'entre eux à vandaliser une fresque à l’effigie de l’ancien joueur du PSG sur un mur situé dans le quartier de Wynwood.

Un (mauvais) coup des fans d'Orlando City

"Welcome to Vice City" pouvait-on lire sur ce mur où a été peint le visage de l’Argentin et le logo de l’Inter Miami. Une œuvre réalisée par le groupe de supporters de l’Inter "Vice City 1896". Or cette fresque a été retrouvée couverte de peinture violette ces dernières heures. Selon les médias américains, elle a été vandalisée par les supporters d’Orlando City. Voilà qui lance le choc entre les deux clubs rivaux programmé le 25 septembre à Orlando.