Nouvel "effet Messi": la MLS envisage d’interrompre le championnat pendant les dates FIFA

La MLS réfléchit à interrompre son championnat pendant les dates FIFA pour ne plus se passer de ses internationaux, comme Lionel Messi avec l'Inter Miami.

L’Inter Miami redoute de descendre de son petit nuage la semaine prochaine. Invaincue depuis l’arrivée de Lionel Messi (neuf matchs) et même titrée en Leagues Cup, la franchise floridienne va devoir se passer de sa star après la rencontre de MLS face à Nashville (lors de laquelle il sera titulaire) dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le septuple Ballon d’or va rejoindre la sélection argentine pour les matchs de qualification à la Coupe du monde contre l’Equateur (7 septembre) et la Bolivie (le 12) et va donc manquer les trois prochaines rencontres de son équipe en championnat face à Los Angeles FC, Kansas City et Atlanta, programmées au même moment.

Certainement mis en application la saison prochaine

"C'est quelque chose auquel nous devons nous habituer, a déclaré son entraîneur Gerardo Martino. Il va rater au moins trois matches – il va être rappelé par son équipe nationale – et nous devons continuer à gagner."

Les Floridiens devront le faire sans plusieurs autres internationaux comme DeAndre Yedlin (États-Unis), Kamal Miller (Canada) et Serhiy Kryvtsov (Ukraine), alors que l’Espagnol Jordi Alba aurait pris sa retraite internationale. Une situation assez ubuesque qui pourrait prochainement évoluer. Selon Gerardo Martino, les dirigeants du championnat envisagent de modifier leur règlement à partir de la saison prochaine, pour arrêter ces doublons qui privent les équipes de leurs meilleurs joueurs.

Messi, Mercato Show et droits télé – 24/08 15:25

La MLS autorise actuellement les clubs à reprogrammer des matchs pendant cette trêve internationale. L’Inter Miami l’a récemment fait pour un match contre Charlotte, reporté du 20 août (pour cause de Leagues Cup) au 18 octobre pendant la prochaine trêve internationale (que manquera donc Messi). "Je comprends qu'ils analysent cela pour l'année prochaine, a révélé Martino mardi. Il est probable que cela se produise." En attendant son application, l’Inter, avant-dernier de conférence Est, va devoir trouver d’autres solutions pour son rythme sans sa méga-star.