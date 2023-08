PSG: pourquoi la fin du trio Messi-Neymar-Mbappé est une bonne chose selon Andy Delort

Andy Delort a salué le recrutement estival du Paris Saint-Germain ce lundi sur RMC lors de sa première participation à l'émission "Rothen s'enflamme" comme consultant. L'ancien attaquant de Montpellier et Nice a expliqué pourquoi le club francilien était mieux armé, selon lui, depuis les départs de Lionel Messi et Neymar lors du mercato.

Pour sa première comme consultant dans "Rothen s’enflamme", ce lundi sur RMC, l’attaquant international algérien Andy Delort a notamment évoqué l’été animé du PSG, et la dissolution du trio Messi-Neymar-Mbappé, avec le départ des deux premiers.



"Même sur le terrain ou quand on faisait les séances vidéo d’avant-match, ça sautait aux yeux que les trois de devant ne défendaient pas trop, a expliqué l'attaquant parti cet été à Umm Salal au Qatar. Ce n’était pas le Paris d’il y a deux ou trois ans, qui était plus équilibré."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Mbappé ovationné par le Parc, Messi et Neymar taclés

Malgré deux titres consécutifs en Ligue 1, le PSG n'a pas réussi à dépasser les huitèmes de finale de la Ligue des champions avec la "MNM" alignée et ce trio a laissé un goût amer auprès des fans franciliens.

Si Kylian Mbappé a été ovationné ce sameid pour sa première titularisation de la saison contre Lens (3-0), Lionel Messi et Neymar ont eu droit à des banderoles très explicites de la part des ultras. Les supporters du Paris Saint-Germain ont exprimé leur joie après les départs des deux stars sud-américaines.

"Je trouve intéressant leur recrutement "

A la place de l'Argentin, parti retrouver le sourire à l'Inter Miami en MLS, et du Brésilien exilé en Arabie saoudite, Paris a recruté des joueurs moins starifiés mais talentueux comme Manuel Ugarte ou encore Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Une bonne chose aux yeux d'Andy Delort.

"Je rejoins Eric (Di Meco) sur le fait que je trouve intéressant leur recrutement cet été. Ce sont des joueurs qui ont un état d’esprit différent de celui des joueurs partis, a encore noté le buteux aux 15 capes avec les Fennecs. Avec un Kylian Mbappé qui, on l’a encore vu, est un phénomène. Il a encore répondu de la meilleure des manières, et je pense qu’il va faire une grosse saison. Paris aussi."