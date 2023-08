PSG: après Neymar, des supporters parisiens taclent aussi Messi... à Miami

Durant le match contre Lens au Parc des Princes ce samedi, le Collectif Ultras Paris a déployé une banderole pour fêter le départ de Neymar. Des milliers de kilomètres plus à l'ouest, des supporters ont brandi le même message à Miami, à destination de Lionel Messi.

Très alléchante sur le papier, l’association entre Neymar et Lionel Messi est loin d’avoir porté ses fruits au PSG. Souvent sifflées par les supporters au Parc des Princes, les deux stars ont certes quitté la capitale cet été, mais restent dans le viseur des fans du club français, que ce soit à Paris… ou à Miami.

Parti à l’Inter Miami où il semble épanoui, Messi a ainsi été la cible d’une banderole virulente de la part de supporters du PSG présents devant le stade de l'équipe floridienne (situé à Fort Lauderdale) avec comme message "Enfin débarrassés du grossier". Durant le match contre Lens samedi, Neymar a été ciblé par ce même message au Parc des Princes.

Celui-ci venait du Collectif Ultras Paris. Ironie du sort, Messi ne se trouvait pas à Miami samedi, mais dans le New Jersey où il disputait son premier match de MLS (contre les New York Red Bulls). Il en a d'ailleurs profité pour marquer son premier but dans ce championnat, et participer au succès des siens (0-2).

Le tacle de Messi au PSG

Les deux saisons de Messi au PSG ne sont pas vraiment des bons souvenirs, que ce soit pour le joueur ou les supporters. Il y a quelques jours, l'attaquant argentin confiait n’avoir jamais vraiment voulu aller à Paris: "Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Je ne voulais pas quitter Barcelone. C'était du jour au lendemain."

La Pulga en a même rajouté une couche cette semaine en affirmant être bien plus heureux à Miami qu’à Paris: "Nous avions passé deux ans difficiles (à Paris). La vérité est que ça ne s'est pas bien passé, nous avons eu du mal (...) J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas (au PSG)."