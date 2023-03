Maroc: Regragui explique pourquoi Brahim Diaz n'est pas encore dans la sélection

Walid Regragui a dévoilé lundi sa première liste post-Coupe du monde pour affronter le Brésil (25 mars) et le Pérou (28 mars). Déjà sélectionné avec l'Espagne, Brahim Diaz aurait tout de même pu être convoqué avec les Lions de l'Atlas. Le sélectionneur marocain laisse la porte ouverte.

Premier rassemblement post-Coupe du monde pour le Maroc, sélection surprise et demi-finaliste du Mondial au Qatar. Alors que les Lions de l'Atlas ont deux rencontres amicales à disputer, la première contre le Brésil (25 mars à Tanger) et la seconde contre le Pérou (28 mars à Madrid), leur groupe a été dévoilé lundi.



Walid Regragui a communiqué une liste de 26 joueurs, dont ne fait pas partie le feu follet de l'AC Milan (prêté par le Real Madrid), Brahim Diaz. Né en Espagne de parents marocains, le joueur de 23 ans compte une sélection avec la Roja, effectuée lors d'un amical contre la Lituanie en mars 2021. Ce qui lui permet de toujours prétendre aux Lions de l'Atlas.

"J’ai voyagé à Milan pour rencontrer Brahim Diaz. Il a la double nationalité. On a eu une discussion sincère, il a été honnête. Nous, on n’est pas dans la négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il aime le Maroc, mais ce sera sa décision", a expliqué Regragui en conférence de presse.

Sofiane Diop n'a pas encore tranché

A noter que cette liste est particulièrement rajeunie, avec notamment les présences de Riad Chadi (18 ans, Barcelone), Ayoub Amraoui (18 ans, Nice), Benjamin Bouchouari (21 ans, Saint-Etienne), Ibrahim Salah (21 ans, Rennes) ou encore Yassine Kechta (21 ans, Havre).

Le Niçois Sofiane Diop est également annoncé proche de la sélection par la presse marocaine, mais il n'est pas non plus de la liste de Regragui. L'international Espoirs tricolores (11 sélections, 4 buts) possède les nationalités française, marocaine et sénégalaise. Il n'a pour le moment pas encore tranché sur sa future sélection.