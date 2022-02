Maroc: un international promet d’acheter une maison aux parents du petit Rayan

Après le décès du petit Rayan au Maroc, l'ex-international Abderrazak Hamdallah a décidé d'offrir une maison à ses parents.

Le décès du petit Rayan, 5 ans, a bouleversé la planète. Alors que les hommages se sont multipliés aux quatre coins du globe, notamment chez les sportifs, l'ex-international Abderrazak Hamdallah (17 sélections, 6 buts) a annoncé faire don d'une maison à Khalid Aourram et Ouassima Kharchich, parents du petit Rayan. L’attaquant d’Al Ittihad a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, dimanche, au lendemain de l’annonce du décès du jeune garçon, quelques minutes après son évacuation d’un puits de 32 mètres de profondeur à Tamorot, dans la province de Chefchaouen.

"J'ai décidé, en mon nom et au nom de ma famille, et au nom de tous les Marocains et musulmans, d'aider et d'apporter un peu de joie à la famille de Rayan, ses parents et ses frères, et de leur donner une maison entièrement équipée", a écrit l'attaquant sur Instagram.

Un appel aux dons

Le joueur d'Al Ittihad (Arabie Saoudite) a également invité des personnalités publiques à suivre son chemin. "Et j'espère aussi, et c'est une invitation à tous ceux qui peuvent les aider, à le faire, y compris les acteurs, les chanteurs, les athlètes, les officiels et les personnalités célèbres. Que Dieu vous récompense de la meilleure récompense. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous."

Les équipes de secours ont réussi, samedi soir, à sortir le petit Rayan, bloqué dans un puits depuis cinq jours, à 32 mètres de profondeur. Après avoir été transporté dans une ambulance équipée, son décès a été annoncé. Un communiqué du Cabinet royal a informé que le roi Mohammed VI a fait part de ses condoléances aux parents de l’enfant âgé de cinq ans.