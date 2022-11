Algérie: la liste face au Mali et à la Suède, sans Aouar ni Aït-Nouri

Djamel Belmadi a convoqué 24 joueurs en équipe d'Algérie pour deux matchs amicaux prévus en novembre. Malgré les rumeurs, l'international français et bi-national Houssem Aouar n'y figure pas.

Toujours pas de Houssem Aouar à l'horizon. Malgré les rumeurs, le milieu de terrain français (24 ans) de l'Olympique Lyonnais ne figure pas dans la liste de l'équipe nationale d'Algérie pour les matchs amicaux prévus contre le Mali et la Suède (16 et 19 novembre). Également bi-national tricolore et pressenti pour une première chez les Verts, Rayan Aït-Nouri (21 ans, Wolverhampton) n'est pas non plus convoqué.

La liste des 24 joueurs retenus par Djamel Belmadi comporte tout de même un nouveau bi-national: Mehdi Léris (24 ans), né en France et actuellement sous contrat à la Sampdoria. Il n'a jamais évolué en équipe de France dans les catégories de jeunes.

Aouar compte un match avec les Bleus

Pour Houssem Aouar, les rumeurs sur son avenir international avaient abouti le 4 novembre à une question en conférence de presse d'avant-match de l'OL. Mais il avait botté en touche, sans donner le moindre indice sur ses plans. Deux mois auparavant, des bruits circulaient déjà. RMC Sport avait alors démenti la présence de l'intéressé dans une liste élargie des Fennecs.

Houssem Aouar a disputé un match avec les Bleus. Comme il s'agissait simplement d'une rencontre amicale (victoire 7-1 contre l'Ukraine en octobre 2020), le Lyonnais peut encore changer de nationalité sportive.

La liste de l'Algérie



· Gardiens: M'Bolhi, Zeghba, Mandréa, Oukidja.

· Défenseurs: Atal, Hamache, Tougai, Touba, Mandi, Léris, Benayada, Bensebaini.

· Milieux: Bennacer, Zerrouki, Boudaoui, Zorgane, Bentaleb.

· Attaquants: Mahrez, Ounas, Belaïli, Benrahma, Aribi, Slimani, Amoura.