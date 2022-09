Brésil-Tunisie: "Des gestes comme ça, ce n'est pas bon pour le foot", Thiago Silva "attristé" par le jet de banane

Le Brésil a battu la Tunisie mardi au Parc des Princes (5-1) en match amical. Interrogé après la rencontre, l'ancien défenseur du PSG Thiago Silva a notamment commenté - en français - l'image déplorable du soir: le jet de banane sur son coéquipier Richarlison.

Un match avec des buts, un match avec du spectacle, mais aussi un match miné par quelques incidents. Alors que le Brésil a battu la Tunisie mardi soir au Parc des Princes (5-1) en amical, la rencontre a été marquée en première période par un jet de banane - depuis les tribunes - sur Richarlison alors qu'il célébrait un but.

Une image déplorable, qui a rendu "triste" le défenseur brésilien Thiago Silva, ainsi qu'il l'a confié en zone mixte après la partie.

"Des choses comme ça, c'est le passé"

"J’ai vu la vidéo dans le vestiaire, a indiqué l'ancien joueur du PSG en français. C’est dommage, c’est difficile de voir des images comme ça. On a tourné une vidéo contre le racisme, je ne sais pas si elle a été diffusée dans le stade. Malheureusement on ne peut pas changer la mentalité des gens, j’espère juste qu’ils seront conscients que ça, ça ne marche plus, que c’est le passé des choses comme ça… Malheureusement des gens ont toujours cette mentalité."

S'il n'a pas été plus choqué que ça par les sifflets des supporters tunisiens durant l'hymne auriverde, l'arrière de Chelsea n'a vraiment pas apprécié l'épisode de la banane, condamné par sa Fédération. "Le jet de banane m’a laissé très triste, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas le foot, ça. Le foot, c’est supporter ton équipe. Des gestes comme ça, ce n’est pas bon pour le foot."

Et c'est d'autant plus dommage pour Thiago Silva qu'il se faisait un plaisir de retrouver le Parc des Princes. "C’était bien, malheureusement l’ambiance était contre nous, a-t-il glissé. Mais c’était bien de revenir jouer au Parc où j’ai été très heureux pendant huit ans et demi. C’était un bon moment pour moi. Avec Marqui en plus on se trouve très bien, je connais très bien sa personnalité, comment il défend, pour moi c’est plus facile de jouer avec un joueur comme ça."