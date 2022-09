Brésil-Tunisie: la Fifa va ouvrir une enquête après le jet de banane au Parc des Princes

Selon Globoesporte, la Fifa va ouvrir une procédure disciplinaire afin d’enquêter sur "l’incident raciste" qui a eu lieu lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie, mardi au Parc des Princes (5-1). Richarlison, l’attaquant de la Seleçao, a été la cible d’un jet de banane après avoir marqué un but.

La scène a choqué les Brésiliens et elle pourrait ne pas rester impunie. Selon Globoesporte, la Fifa va ouvrir une procédure disciplinaire afin d’enquêter sur "l’incident raciste" qui a eu lieu lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie, mardi au Parc des Princes (5-1). Après avoir marqué à la 19e, Richarlison, l’attaquant de la Seleçao, a été la cible d’un jet de banane, alors qu’il célébrait son but le long de la ligne de touche. Le fruit lancé des tribunes a atterri à ses pieds.

De quoi mettre en colère le joueur de Tottenham. "Tant qu’ils continuent leur bla-bla et qu’ils ne punissent pas, ça continuera comme ça. Ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme", a fustigé Richarlison sur les réseaux. Tite, le sélectionneur brésilien, est également monté au créneau pour condamner cet acte déplorable. "Le football ne justifie pas tout", a-t-il lancé en conférence de presse, très agacé, en appelant à "mieux éduquer les jeunes" et à "des punitions".

La Fédération brésilienne a rapidement réagi

La Fédération brésilienne a elle aussi rapidement réagi à cet incident. Peu après la fin de la rencontre, l’instance a publié un communiqué pour s’indigner contre cet incident dans un Parc des Princes largement acquis à la cause tunisienne: "La CBF réitère sa position de lutte contre le racisme et rejette toute manifestation de préjugés". L’auteur du jet de banane ne semble pas encore avoir été identifié à l’heure actuelle.