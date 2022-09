Brésil-Tunisie: les Brésiliens demandent des vraies sanctions après le jet de banane au Parc des princes

L'attaquant brésilien Richarlison, cible d'un jet de banane mardi soir au Parc des princes lors du match amical Brésil-Tunisie (5-1), a fustigé le "bla-bla" des décideurs dans la lutte contre le racisme. Tite, le sélectionneur, demande également des "punitions".

La Seleçao ne veut pas que l’acte raciste survenu au Parc des Princes reste impuni. Alors que le Brésil affrontait la Tunisie ce mardi soir à Paris en match amical (5-1), la rencontre a été marquée par un jet de banane envers Richarlison. Tandis que l'attaquant auriverde célébrait à la 19e minute de jeu le deuxième but des siens le long de la touche, ce dernier a eu la bien mauvaise surprise de voir le fruit en question, lancé depuis les gradins, atterir à ses pieds.

>> Revivez Brésil-Tunisie (5-1)

Tite: "Le football ne justifie pas tout"

"Tant qu'ils continuent leur bla-bla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme", a écrit Richarlison sur Twitter dans la nuit de mardi à mercredi.

Le sélectionneur Tite a également déploré cet acte déplorable: "Le football ne justifie pas tout", a lancé le sélectionneur en haussant le ton en conférence de presse, avant d'appeler à "mieux éduquer les jeunes" et à des "punitions".

Mardi soir, sur les réseaux sociaux, la fédération brésilienne avait rapidement dénoncé ce débordement, en rappelant son engagement contre le racisme. "La CBF répète sa position de lutte contre le racisme et répudie toute manifestation de préjugés", a déploré l’instance sur Twitter.