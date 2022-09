PSG: Thiago Silva salue "le magicien" Neymar, mais refuse de parler de sa relation avec Mbappé

Après la large victoire du Brésil face à la Tunisie, mardi lors d’un amical au Parc des Princes (5-1), Thiago Silva a encensé Neymar, auteur d’un début de saison éblouissant, en club comme en sélection. En revanche, l’ancien défenseur du PSG n’a pas souhaité s’étendre sur la relation entre son compatriote et Kylian Mbappé.

Un moment forcément spécial. Deux ans après son départ pour Chelsea, Thiago Silva a retrouvé son ancien jardin, mardi, lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie. Une rencontre organisée au Parc des Princes lors de laquelle la Seleçao s’est baladée face aux Aigles de Carthage. Emmenés par un excellent Raphinha, auteur d’un doublé, les Brésiliens l’ont emporté 5-1 dans l’antre du PSG. Neymar en a profité pour inscrire (sur penalty) son 74e but en 120 sélections, face à des tribunes largement acquises à la cause tunisienne.

Après la rencontre, Thiago Silva a tenu à saluer la performance du n°10 du PSG, en grande forme depuis le début de saison. "Ney, il est incroyable. C’est un magicien, a déclaré le taulier de 38 ans. Malheureusement, les années passées, il a eu des blessures très importantes, qui ne lui ont pas permis de finir la saison en étant lui-même, en jouant bien et en étant prêt physiquement. Cette année, c’est un peu différent. Il s’est bien préparé durant les vacances. J’étais avec lui au Brésil, j’ai vu. J’espère qu’il pourra continuer avec cette mentalité et une bonne santé, pour arriver en étant bien à la Coupe du monde."

"Avec Kylian? Je ne sais pas ce qu’il se passe exactement"

Interrogé au sujet de la relation entre Neymar et Kylian Mbappé, parfois décrite comme conflictuelle, Thiago Silva n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet: "Je ne me permets pas de parler de ça, parce que je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qu’il se passe exactement. Je ne peux parler de Kylian. Je peux parler de Neymar, parce que je le connais très bien. Il fait tout pour l’équipe. C’est pour ça qu’il marque beaucoup de buts et donne beaucoup de passes décisives. Ça, c’est Neymar. Les autres choses, je ne peux pas en parler".