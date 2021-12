CAN2022 : Aliou Cissé répond à Jürgen Klopp, sur le "petit tournoi"

Alors que Jürgen Klopp avait qualifié la Coupe d'Afrique des Nations de "petit tournoi", semble-t-il de façon ironique, Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, lui a répondu en tempérant les débats.

Ailou Cissé tente d'apaiser la situation. Alors que Jürgen Klopp avait déclaré que la Coupe d'Afrique des Nations était un "petit tournoi", mais de façon ironique, le sélectionneur du Sénégal a réagi sur ce débat. "Je ne peux pas répondre à ce que Jürgen Klopp dit parce que je ne sais pas dans quel contexte il le dit. Je ne sais pas pourquoi il le dit, quelle a été la question du journaliste. Maintenant, Klopp dit peut-être tout haut ce que beaucoup d’entraîneurs en Europe pensent tout bas. Je n'ai pas à commenter là-dessus. Notre Coupe d'Afrique est une fête pour le continent africain. Nous y retrouverons les meilleures équipes africaines, les meilleurs joueurs africains. Nous sommes heureux d'y être et nous continuerons à progresser pour que cela devienne de plus en plus une grande compétition", a commenté Aliou Cissé.

Klopp interpellé par un journaliste

Il y a quelques semaines, le coach de Liverpool s'était expliqué après ses propos sur la CAN. "J’ai dit 'Oh il y a un petit tournoi en janvier' et je ne voulais pas dire un petit tournoi, je disais juste que c’est encore un tournoi, c’est ironique." Des déclarations qui n'étaient pas passées auprès de certains médias, alors que Liverpool sera privé de nombreux éléments en janvier (Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita).

La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Vingt-quatre équipes, dont le Sénégal d'Aliou Cissé, vont croiser le fer pour tenter de succéder à l'Algérie, vainqueur de la CAN en 2019 face au Sénégal en Egypte.