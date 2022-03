PSG: Lionel Messi va faire son retour avec la sélection argentine

Lionel Messi a été convoqué par Lionel Scaloni pour les deux dernières journées des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022. Le joueur du PSG avait manqué le précédent rassemblement à cause d'une infection au Covid-19.

Lionel Messi est de retour avec l'Albiceleste. La Pulga a été rappelée pour les deux dernières journées des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 de novembre au Qatar, pour lequel l'Argentine a déjà son billet en poche. Le joueur du Paris SG avait manqué la précédente convocation mi-janvier car il venait tout juste de se remettre du Covid contracté en décembre en Argentine.

Le septuple Ballon d'or de 34 ans sera accompagné de ses deux coéquipiers sous le maillot parisien, le milieu Leandro Paredes et l'attaquant Angel di Maria. L'Albiceleste, 35 points derrière le leader de la poule unique le Brésil (39 pts), doit recevoir le Venezuela (10e et dernier, 10 pts) puis aller en Equateur (3e, 25 pts) qui pourrait décrocher son billet dès l'avant-dernière journée.

Le sélectionneur Lionel Scaloni n'a pas pu convoquer son habituel gardien de but Emiliano Martinez, le défenseur Cristian Romero et les milieux de terrain Giovani Lo Celso et Emiliano Buendia, suspendus à la suite du match controversé contre le Brésil début septembre à Sao Paulo.

Plusieurs jeunes appelés

La rencontre avait été arrêtée par les autorités sanitaires brésiliennes cinq minutes après le coup d'envoi car ces quatre joueurs auraient enfreint les protocoles contre le Covid alors en vigueur au Brésil. La FIFA a décidé que devra se rejouer ce match sans enjeu mais aucune date n'a encore été fixée.

Le sélectionneur en a profité pour appeler sept jeunes talents prometteurs, qui pour certains ont joué pour des équipes nationales de jeunes d'autres pays, afin de les enrôler sous la bannière argentine. C'est le cas de l'ailier de Manchester United Alejandro Garnacho et du milieu du Real Madrid Nicolas Paz, fils de l'international argentin Pablo Paz, 17 ans tous les deux, qui ont évolué en équipe de jeunes avec l'Espagne.

La liste des 33 joueurs convoqués:

Gardiens de but : Franco Armani (River Plate, ARG), Geronimo Rulli (Villarreal, ESP), Juan Musso (Atalanta, ITA)



Défenseurs : Gonzalo Montiel (Seville, ESP), Nahuel Molina (Udinese, ITA), Nicolas Otamendi (Benfica, POR), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina, ITA), German Pezzella (Betis Seville, ESP), Lisandro Martinez (Ajax Amsterdam, NED), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, NED)



Milieux de terrain : Rodrigo De Paul (Atletico Madrid, ESP), Leandro Paredes (PSG, FRA), Guido Rodriguez (Betis Seville, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Alexis Mac Allister (Brighton, ENG), Lucas Ocampos (Seville, ESP), Alejandro Garnacho (Manchester United, ENG), Manuel Lanzini (West Ham, ENG), Nicolas Paz (Real Madrid, ESP), Tiago Geralnik (Villarreal, ESP), Franco Carboni (Inter Milan, ITA), Valentin Carboni (Inter Milan, ITA)



Attaquants : Lionel Messi (PSG/FRA), Lautaro Martinez (Inter Milan ITA), Nicolas Gonzalez (Fiorentina, ITA), Angel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Angel Di Maria (PSG, FRA), Julian Álvarez (River Plate, ARG), Joaquin Correa (Inter Milan, ITA), Matias Soulé (Juventus Turin, ITA), Lucas Boyé (Elche, ESP), Luka Romero (Lazio Rome, ITA)