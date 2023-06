Scènes de liesse, supporters déchaînés... accueil en rock star pour Messi en Chine

Arrivé ce samedi à Pékin en vue du match amical que disputera l'Argentine jeudi prochain face à l'Australie, Lionel Messi a été acclamé par des centaines de fans.

Les sifflets du Parc des Princes sont derrière lui. Lionel Messi, qui jouit en Chine d'une immense popularité, est arrivé ce samedi à Pékin en jet privé pour un match amical avec sa sélection. Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine a été accueilli par des fans en liesse. "Messi ! Messi !", ont scandé plusieurs centaines de supporters qui l'attendaient à l'aéroport, arborant le maillot rayé bleu et blanc du n°10 de l'Albiceleste, selon des images virales publiées sur les réseaux sociaux.

Des supporters déchaînés

Plusieurs centaines d'autres patientaient devant son hôtel, non loin des rives de la rivière Liangma, très prisée des Pékinois pour les promenades. Les supporters, d'abord calmes et plutôt réservés, ont soudainement crié en choeur le nom de leur idole en croyant apercevoir le bus de Messi, a constaté l'AFP. L'arrivée en Chine du septuple Ballon d'or était à la mi-journée le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo. "Je veux absolument voir Messi !", écrivait une internaute.

"Je ressens encore les émotions du match qui a consacré l'Argentine au Mondial", soulignait un autre en référence au succès de l'Albiceleste après une finale de légende contre la France en décembre (3-3, 4 tab à 2). Il s'agit du septième déplacement en Chine de Messi, le dernier remontait à 2017, selon les médias locaux. L'Argentine championne du monde disputera le 15 juin un match amical contre l'Australie, au Stade des travailleurs de Pékin, tout juste rénové et d'une capacité de 68.000 spectateurs.

La rencontre marquera le grand retour du football international en Chine, après trois années de restrictions sanitaires qui ont vidé les stades et entraîné une cascade d'annulations de compétitions sportives. Le match sera une revanche des huitièmes de finale de la Coupe du monde organisée au Qatar, où l'Argentine l'avait emporté 2-1 contre les Socceroos. Messi, qui a choisi de quitter le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière à l'Inter Miami, disputera également un autre match amical, contre l'Indonésie à Jakarta le 19 juin, dans le cadre de cette tournée asiatique.