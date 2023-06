Herrera défend Messi, qui "n'a jamais eu de mauvais geste avec personne", et tacle le PSG et son "obsession" de la Ligue des champions

Coéquipier de Lionel Messi au PSG la saison dernière, Ander Herrera a pris la défense de l'Argentin, chahuté par les supporters jusqu'à son départ. Le milieu espagnol a également critiqué le club parisien et son "obsession" de gagner la Ligue des champions.

Ander Herrera sort la sulfateuse. L'international espagnol, définitivement transféré à l'Athletic Bilbao jusqu'en 2024, s'est livré sur son parcours au PSG (2019-2022) et la fin d'aventure de Lionel Messi au sein du club de la capitale. Pour le milieu de terrain, qui l'a côtoyé la saison dernière, la Pulga suscite de l'admiration.

"En tant que coéquipier, il a dépassé mes attentes. Je l'admirais beaucoup en tant que footballeur. Puis en tant que coéquipier et en tant que personne, je l'admire encore plus. Il n'a jamais eu de mauvais geste avec personne, soutient-il au micro de TyC Sports. C'est un mensonge qu'il y ait eu une rupture avec Mbappé. Je ne comprends pas pourquoi les médias, pour encenser l'un, doivent tuer l'autre. C'est un gagnant né, il n'a jamais pris un exercice pour une blague. Il a toujours essayé d'être le meilleur, il prend les choses au sérieux. Sans ce caractère, on ne peut pas gagner sept Ballons d'Or."

"A Paris, si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, c'est un désastre"

S'il a salué la décision de Lionel Messi de rejoindre l'Inter Miami, Ander Herrera a pointé du doigt l'un des problèmes du PSG: faire une "obsession" sur la C1. "Lorsque le club a été racheté par les Qataris, ils ont parlé de la Ligue des champions. Pour moi, c'est une erreur car vous créez une obsession et une demande qui ne vous convient pas et ne vous appartient pas, poursuit l'Espagnol. Les supporters écoutent les dirigeants et demandent ensuite la Ligue des champions. Je n'ai jamais vu de telles demandes, pas même à Manchester. À Paris, quoi que vous fassiez, si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, c'est un désastre. C'est ce que je trouve injuste."

Après avoir été proche du Graal en 2020 lors de la finale perdue face au Bayern Munich, Herrera souligne "l'exigeance" et "l'obligation excessive" du PSG de remporter sa première C1. "Logiquement, s'ils ne le gagnent pas, ce n'est pas à moi qu'ils en voudront, mais aux stars." Un constat qui s'est vérifié avec Lionel Messi.