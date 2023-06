Mercato: Aguero chambre Messi sur l'Inter Miami

Sergio Aguero a révélé certains de ses échanges avec Lionel Messi après l’annonce de son départ à l’Inter Miami. L’ancien buteur de l’Argentine a blagué avec son ami sur le niveau de la franchise de MLS.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi va quitter l’Europe et signer à l’Inter Miami pendant le mercato estival. Courtisé notamment par le Barça, l’Argentin a finalement opté pour la MLS et un championnat "loin des projecteurs et de la pression" comme l’a regretté le club catalan. Grand ami de 'La Pulga', Sergio Aguero s’est gentiment moqué de son compatriote qui va le rejoindre en Floride où il s’est lui-même installé depuis sa retraite.

"C'était surprenant pour tout le monde car on parlait beaucoup de Barcelone. En fin de compte, la décision lui appartenait et il recherchait plus le bonheur que de continuer avec cette pression pour continuer à gagner, gagner et gagner, a raconté l’ancien international argentin dans un entretien accordé à ESPN Argentina. Ce n'est pas facile dans cette situation pour prendre des décisions, pour de nombreux raisons. Il y a des milliers de choses derrière le fait de jouer au football, mais je pense qu'il a bien fait de rechercher le bonheur pour lui et sa famille."

Aguero a envoyé le classement de l’Inter Miami à Messi

Après deux saisons au PSG marquées par deux titres en Ligue 1 mais deux aventures compliquées en Ligue des champions, Lionel Messi a décidé de donner un nouvel à sa carrière en signant outre-Atlantique. Après avoir joué pour les trophées au Barça et à Paris, le septuple lauréat du Ballon d’or tentera déjà de qualifier l’Inter Miami, dernier de la Conférence Est, pour les play-offs en MLS. Une situation qui a amusé Sergio Aguero.

"Je lui ai envoyé le classement et je lui ai que son équipe était derrière, a encore raconté l’ex-buteur de Manchester City. Je lui ai dit qu’il ferait mieux de viser la neuvième ou huitième place pour aller aux play-offs. Il a ri et m’a répondu qu’il fallait réussir à jouer les play-offs."

Messi: "Il va vouloir gagner mais il va devoir s’amuser"

Entre ses obligations en sélection et quelques semaines de vacances, Lionel Messi ne devrait pas débuter avec sa nouvelle équipe avant la fin du mois de juillet. Une hypothèse validée par Sergio Aguero qui a aussi insisté sur l’état d’esprit de son ami lors de son passage aux Etats-Unis.

"Je pense que Leo va arriver à la mi-juillet, je vais le voir, a encore expliqué le 'Kun'. En jouant il va vouloir gagner, mais il va devoir s'amuser, passer un bon moment. Je ne sais pas s’il va gagner tous les matchs. Lorsque vous jouez en étant plus librement c’est plus amusant. Les choses se passent mieux pour vous."