Valverde (Real) contraint de présenter ses excuses après une étonnante polémique avec l'Uruguay

Sous le feu des critiques pour ne pas être apparu sur une photo aux côtés de Luis Lacalle, Président de l’Uruguay, Federico Valverde (Real Madrid) a présenté ses excuses au peuple uruguayen, indiquant qu'il ajustait ses chaussettes.

Sur la papier, ce Uruguay-Panama avait tout du match banal, une simple rencontre amicale pour préparer la prochaine Coupe du monde au Qatar, remportée sans accroc par la Celeste (5-0). Mais c’est l'avant-match qui a retenu l’attention du public uruguayen. Luis Lacalle, président de l’Uruguay depuis 2020, est venu sur la pelouse du stade du Centenaire de Montevideo pour prendre une photo avec l’ensemble des joueurs de la Celeste et un drapeau de l’Uruguay. Problème: au moment de prendre la photo, le milieu Federico Valverde s’est penché pour ajuster ses chaussettes et n'apparaît pas sur l’instantané.

Certains y ont vu un geste de défiance envers le pouvoir en place. Le milieu du Real Madrid s’est empressé de désamorcer la polémique en postant un premier message sur Twitter: "Pouvez-vous sérieusement croire que je vais m'exposer de cette façon? Je bougeais mes jambes et j'ajustais mes chaussettes. Je joue au football. N'interprétez pas des choses qui me sont étrangères."

Mais devant l’ampleur prise par cette vidéo et par les critiques, Valverde s’est attardé plus longuement via un message Instagram, qu’il a écrit "presque en larmes": "Cette fois, le football m'a joué un sale tour. Il est vrai que je m'étirais. Il est vrai que j'ai mis mes chaussettes, mais il est également vrai que je ne faisais pas attention au moment où la photo a été prise. J'étais concentré sur le match et ma tête voulait juste jouer au football."

"Désolé pour ceux qui pensent que j'ai manqué de respect au drapeau national"

Joueur du Real Madrid depuis 2017, Valverde a quitté l’Uruguay à seulement 19 ans pour venir en Espagne. A ce titre, le champion d’Europe 2022 a insisté sur son attachement à la patrie en se confondant en excuses: “Pardonnez-moi. Désolé pour ceux qui pensent que j'ai manqué de respect au président. Désolé pour ceux qui pensent que j'ai manqué de respect au drapeau national. Désolé pour ceux qui ont été offensés et qui pensent que j'ai pris une position politique.” Le milieu de terrain de 23 ans a conclu son message en rappelant qu’il “ne sait pas comment défendre son pays autrement qu’avec un ballon au pied”.

Si tout réussit à Valverde avec le Real Madrid avec deux titres de champion d’Espagne et une Ligue des champions, le parcours est plus nuancé sous les couleurs de la Celeste, avec deux quarts de finale de Copa America et un quart de Coupe du monde en 2018. En attendant une potentielle meilleure performance au Qatar en 2022.