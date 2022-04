Real Madrid: en totale euphorie sur une célébration de but, Valverde a mis un coup de pied à un membre du staff

En folie au moment du but libérateur de Karim Benzema dans le temps additionnel contre Séville ce dimanche, Federico Valverde a donné un coup de pied à un membre du staff madrilène. Dans l’euphorie la plus totale, les deux hommes semblent même à deux doigts de se battre le temps d’une seconde.

Federico Valverde était intenable sur le but libérateur de Karim Benzema contre Séville ce dimanche en Liga (victoire 3-2, 32e journée), et un membre du staff madrilène en a fait les frais. Le scénario renversant de la rencontre, dans laquelle le Real était mené 2-0 avant de s’imposer dans le temps additionnel grâce à l’inévitable KB9, a rendu le milieu de terrain uruguayen complètement fou.

Les images de Movistar+, le diffuseur de la Liga en Espagne, montrent un Valverde dans l’euphorie la plus totale au moment de célébrer le but de la victoire. Déchaîné, le Madrilène inflige un coup de pied à un membre du staff. Ce dernier, forcément un peu brusqué par le geste, se retourne immédiatement et lance un regard noir à son agresseur, avant de se rendre compte qu’il s’agit de l’un de ses hommes.

Une joie intense pour une victoire capitale

L’espace d’une seconde, Valverde et le membre du staff donnent donc l’impression d’être sur le point de se battre, avant de poursuivre les célébrations comme si de rien n’était.

Cette joie intense de l’Uruguayen illustre à merveille l’importance de cette victoire pour Los Blancos. Après 32 journées, le Real possède 15 points d’avance sur son dauphin, le Barça. Même si les Catalans ont un match en moins, ce succès dans le temps additionnel permet aux hommes d’Ancelotti de faire un grand pas vers le titre. Ça valait bien un petit coup de pied, non?