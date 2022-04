Matchs en direct, reportages, archives… La FIFA lance sa propre plateforme gratuite

L’instance dirigeante du foot mondial a lancé ce mardi une nouvelle plateforme en ligne, nommée FIFA+ et proposant un contenu plutôt prometteur, compte-tenu de sa gratuité.

Cela n’a pas encore la prétention d’être un Netflix du foot, mais l’offre est à saluer. Organisatrice du football mondial, la FIFA vient de lancer ce mardi une plateforme numérique 100% gratuite destinée aux amateurs du ballon rond.

Prénommé FIFA+, ce portail propose un contenu en ligne assez large, fait de matchs en direct de championnats du monde entier, d’archives, de jeux et d’actualités sur les compétitions, de contenus vidéos inédits, et de récits sur le foot masculin comme féminin. "Jamais une fédération sportive n’avait offert à sa communauté une telle quantité de contenus et de vidéos en streaming", se félicite l’instance.

Ronaldinho, Dani Alves, Modric…

Concernant la diffusion de matchs en streaming, celle-ci débutera dès la fin de l’année, avec l’équivalent de 40.000 matchs répartis dans 100 associations membres issues des six confédérations, dont 11.000 matchs de football féminin ou de jeunes. Soit 1.400 rencontres par mois, promet la FIFA.

Autre contenu gargantuesque disponible sur FIFA+, la partie Archives doit permettre de (re)visionner l’intégralité des matchs filmés lors des précédentes Coupes du monde hommes et femmes. Enfin, la plateforme propose des documentaires maisons originaux sur les plus grandes stars du foot, comme Ronaldinho, Dani Alves et Luka Modric, ou sur des centres de formations reconnus.

"La plateforme FIFA+ représente la prochaine étape de notre vision qui consiste à rendre le football véritablement mondial et inclusif. Elle aide la FIFA à remplir sa mission fondamentale, qui est de développer le football dans le monde entier", a réagi le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui assure que "FIFA+ va accélérer la "démocratisation du football".