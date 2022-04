Coupe du monde 2022: et s'il y avait 26 joueurs sur la feuille de match?

La FIFA envisagerait d’autoriser les sélectionneurs des 32 pays qualifiés pour la phase finale du Mondial 2022 au Qatar de retenir 26 joueurs pour la compétition. Mais aussi de tous les inscrire sur la feuille de match, assure Le Parisien lundi.

Lors du dernier Euro, Didier Deschamps, en plus de coucher son onze de Français titulaires, devait se triturer les méninges à chaque match pour choisir les trois Bleus expédiés en tribune. Léo Dubois, Moussa Sissoko, Marcus Thuram, Kurt Zouma, Kinglsey Coman ou encore Wissam Ben Yedder s’étaient partagés malgré eux ce petit fardeau, une "punition" qui n’en était pas vraiment une, car imposée par un règlement modifié en période intense de Covid.

Le fait d’être provisoirement écarté n’en restait pas moins pas toujours évident à digérer pour les joueurs concernés. Mais à en croire Le Parisien ce lundi, les sélectionneurs des 32 pays qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) ne devraient plus avoir à jongler avec cette contrainte.

Des discussions en marge du tirage de la phase de groupes?

La FIFA, en plus de laisser la possibilité de convoquer 26 joueurs au lieu des 23 habituels, pourrait ainsi permettre à chaque sélectionneur de disposer en match de la totalité des 26 joueurs convoqués. Une petite révolution, bien que probablement provisoire. Cette possibilité aurait été discutée en marge du tirage au sort de la phase finale du Mondial 2022, effectué le 1er avril à Doha, "entre la Fifa, les entraîneurs des équipes nationales et les officiels des fédérations concernées", assurent nos confrères. Si aucune décision n’a encore été arrêtée, la possibilité de voir donc 15 joueurs sur chaque banc de remplaçants serait de plus en plus probable.

Le groupe de joueurs retenus pour participer à la prochaine Coupe du monde sera communiqué début novembre par Didier Deschamps. Champions du monde en titre, les Français seront opposés au premier tour au Danemark, à la Tunisie et au vainqueur d’un des derniers barrages de qualification, à jouer entre le Pérou, l’Australie, et les Émirats arabes unis au mois de juin.