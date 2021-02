Mercato: Diego Costa serait sur le point de rebondir à Palmeiras

Après avoir résilié fin décembre son contrat avec l’Atlético de Madrid, le buteur hispano-brésilien Diego Costa serait proche de se relancer à Palmeiras, au Brésil, avec un contrat de deux ans. Il s'agirait pour lui d'un retour dans son pays natal après 15 ans en Europe.

Un peu plus d’un mois après avoir résilié son contrat avec l’Atlético de Madrid, Diego Costa pourrait rebondir au Brésil, du côté de Palmeiras, le club qu'il supportait dans son enfance. Selon les informations de Sky Sports, les négociations pour un contrat de deux ans seraient déjà bien avancées et l’attaquant pourrait ainsi faire son retour au Brésil après plus de 15 ans en Europe.

Toujours selon le média britannique, le contrat serait de 2,9 millions d’euros par an. Egalement approché par des clubs turcs, qataris ou encore saoudiens, le joueur de 32 ans aurait choisi de retourner dans son pays natal et serait même déjà sur place. Le média brésilien Globo avance cependant de son côté que l’aspect financier du transfert poserait encore problème.

"J'étais fan des Corinthians dans mon enfance, puis à l'époque d'Edmundo, je suis passé à Palmeiras", avait-il raconté en 2019 dans des propos rapportés par ESPN.

Une résiliation de contrat brutale

Fin décembre, Diego Costa avait brutalement demandé à l’Atlético de Madrid de résilier son contrat, six mois avant son terme. Le joueur avait alors évoqué des raisons familiales et le club avait dans la foulée donné son accord. Arrivé pour la première fois chez les Colchoneros en 2007, il avait été prêté à de nombreuses reprises et avait quitté la capitale espagnole pour Chelsea en 2014. Il y avait fait son retour en 2018.

Au total, Diego Costa a disputé 215 matchs avec l’Atlético, marqué 83 buts et remporté six trophées. Gêné par des soucis musculaires et envoyé sur le banc par l’arrivée de Luis Suarez l’an passé, il semblait à la peine depuis le début de saison. En sept apparitions (204 minutes) toutes compétitions confondues, l’international espagnol n’avait marqué que deux buts.