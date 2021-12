Mercato: pas de retraite pour Lisandro Lopez, qui retrouve un club en Argentine

Alors qu’il avait envisagé de partir à la retraite après son dernier match avec le Racing Club, Lisandro Lopez, 38 ans, s’est engagé pour un an avec Sarmiento, en première division argentine.

Il avait fait ses adieux au public en quittant la pelouse du Racing Club, son club formateur, en larmes, sous les vivats du public, causant une longue interruption du match face à Godoy Cruz, le 12 décembre. Lisandro Lopez n’en a pourtant pas fini avec le football: ce mercredi, il a officialisé sa signature au Club Atlético Sarmiento, en première division argentine, pour un an. À 38 ans, il pourrait cette fois s’agir du dernier défi de sa carrière.

La nouvelle a été annoncée par son nouveau club, qui est basé à Junin, la ville où réside actuellement sa mère, qui connaît quelques soucis de santé. L’attaquant avait justement indiqué, parmi les raisons motivant son départ du Racing, vouloir se rapprocher d’elle. "Je vais tout donner jusqu'à la fin pour sortir par la grande porte, mais la situation familiale est délicate", avait-il expliqué avant ses derniers matchs avec la formation d’Avellanada.

Il laissait planer le doute

Plusieurs acteurs du football, dont son ancien club en France, l’Olympique Lyonnais, avaient présenté ses adieux au Racing comme le dernier match de sa carrière. Dans sa célébration de but avec Arsenal, son ancien coéquipier Alexandre Lacazette avait porté son doigt à sa tempe, comme le fait l’Argentin à chaque but. Pourtant, Lisandro n’avait pas officialisé sa décision et laissait planer le doute quant à la suite qu’il allait donner à sa carrière.

Particulièrement populaire en Argentine, "Licha" a fait ses débuts professionnels avec le Racing de 2003 à 2005. Il y était revenu onze ans plus tard, après un passage remarqué en Europe, où il avait fait les belles heures de l’OL, puis au Qatar et au Brésil. Malgré son âge, il bénéficiait toujours d’un temps de jeu non négligeable au Racing, dont il était capitaine: l’an passé, il a disputé 18 matchs de championnat, dont la majorité en tant que titulaire, et a inscrit trois buts.