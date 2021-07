Mercato: Troyes sur le point d'engager Larouci, un jeune prometteur de Liverpool

Yasser Larouci, 20 ans et deux rencontres de Cup avec Liverpool au compteur, a préféré s’engager à Troyes pour la saison prochaine pour gagner du temps de jeu.

Dans ce mercato estival, Troyes vient de frapper un (potentiel) grand coup. Promu en Ligue 1 cette saison, l’Estac va recruter un joueur de Liverpool, ce qui n’est pas commun : le jeune défenseur franco-algérien Yasser Larouci, 20 ans. Le joueur serait actuellement sur place, dans l’Aube, pour régler les derniers détails avant de signer, tout comme le défenseur rennais Gerzino Nyamsi, d’après les informations de l’Est-Éclair.

Formé au Havre, dont il a été capitaine des équipes de jeunes, il avait tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais en 2017 et avait finalement fait le choix de s’engager avec Liverpool, à 16 ans. Arrivé comme arrière gauche outre-manche, il se reconvertit comme latéral et décroche même un peu de temps de jeu, en 2020 : deux matchs de Cup et 171 minutes disputées.

Un contrat de cinq ans refusé avec les Reds

Larouci se serait vu proposer un contrat de cinq ans avec les Reds, cet été, mais l’aurait refusé pour aller chercher du temps de jeu en Ligue 1. Les manques de l’Estac dans le couloir gauche devraient pouvoir lui assurer de rentrer dans la rotation. L’objectif est le même pour Nyamsi, qui n’avait disputé que 14 matchs de Ligue 1, dont dix comme titulaire, la saison passée à Rennes et pourrait s’imposer dans l’Aube, à 24 ans.

Promu dans l'élite cette saison, Troyes commence à s’activer sur le marché des transferts. Depuis l’ouverture du mercato, le club a déjà recruté le milieu de terrain brésilien Metinho, en provenance de Fluminense, le lillois Rominingue Kouamé et surtout le nîmois Renaud Ripart. L’attaquant dijonnais Mama Baldé pourrait lui aussi faire son arrivée prochainement.